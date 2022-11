Diputados aprobó la creación de un Registro de Deudores Alimentarios

El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert votó en contra.



Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro.



En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al Pro, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal, y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que "aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios"



"Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites", agregó.



De acuerdo al proyecto "quienes se encuentren en el ReUDAM no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros".



Al abrir el debate como miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FDT), expresó que "se ha logrado un acuerdo generalizado; creo que no hay duda sobre la necesidad de la creación de este registro, el derecho alimentario es un derecho fundamental y humano, amparado por la Constitución".



"El 70 por ciento de las madres conviven con el hijo o hija y una de cada cuatro reciben los alimentos como corresponde", agregó.



Dijo que con este proyecto se impone a los que no abonan su cuota alimentaria que "cumplan con su obligación y deber alimentario"



El ReUDAM tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales, y/o a solicitud de autoridad judicial competente.



El dictamen de mayoría tiene como objetivo centralizar la información, de modo tal que quien tiene la custodia y el cuidado personal del menor de edad no tenga que deambular por todo el país para poder lograr las inhabilitaciones que tienen que suceder al cometer un delito como es el no alimentar a los hijos.



En ese sentido se dispone que los registros de deudores alimentarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben notificar al ReUDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause.



La presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, aseguró que con esta ley "estamos protegiendo a la niñez y dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral a la que se expone en la mayoría de los casos a mujeres que deambulan cotidianamente por los juzgados, y víctimas de juicios que demoran muchísimos años que se haga efectivo su derecho".



La legisladora del Frente de Todos Jimena López señaló que "todos los proyectos sobre este tema tienen una lógica adultocentrista, y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de responsabilidad parental, como lo es el no pagar la cuota alimentaria".



En tanto, el radical Julio Cobos dijo que "es muy necesario tener un registro nacional aunque ya existen los registros provinciales, porque el que incumple trata de evadir o buscar todos los vericuetos para violar la norma".



El exministro de Desarrollo Social y diputado del FDT Daniel Arroyo señaló que "el derecho más evidente, claro, que tiene un niño es a la buena alimentación.



"No hay grieta ni nadie que esté en contra de eso", destacó Arroyo y consideró que el Registro de Deudores es "un paso para adelante".