Diputados aprobó proyecto de "Ley Lucio" para capacitar sobre maltrato infantil

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.



La iniciativa sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.



El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



En este sentido el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.



El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.



Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.



En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.



La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).



Durante el debate Martín Maquieyra (PRO), autor de una de las iniciativas consensuadas, señaló que "Lucio Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, y entró cinco veces a una guardia hospitalaria en tres meses; el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta. Pero nunca se dio un alerta, nunca se hizo una denuncia; el gobierno y la justicia no hicieron nada".



"En La Pampa hay una denuncia de abuso infantil por día. Y eso nos lleva a hacer algo para evitar que estos casos de maltrato o que los niños terminen asesinados", aseveró.



Por último puso de relieve que "este no es una proyecto de un legislador o de un partido, es un proyecto que no quiere que estas cosas vuelvan a pasar. Que sea justicia y que Lucio sea ley".



Por el Frente de Todos, Paola Vessvessian, expresó: "Todos queremos lo mismo, aunque tenemos mitradas distintas, llegamos a reunir un dictamen en común después de escuchar a muchos especialistas sobre la cuestión de la infancia; hay que generar procesos que nos posibiliten la recuperación de derechos".



"Es importante que haya una campaña de concientización y que haya un monitoreo permanente de la cuestión, que depende de lo geográfico, de lo político de lo social entre otras cosas", detalló.



Para Roxana Reyes, la diputada radical que preside la comisión de Familia y niñez, "hay que celebrar que se esté con una agenda transversal, poniendo de relieve un tema tan importante como el de la capacitación en protección de los derechos de la niñez".



El liberal José Luis Espert, marcó su acompañamiento: "Hay muchísima legislación nacional en este sentido y adhiriendo a tratados internacionales. Cuando vemos a Lucio, su foto, está bien ponerle nombre a esta ley".



Otra pampeana, la radical Marcela Coli, recordó que "estos proyectos nacieron desde el dolor, desde la pérdida, como fueron los casos de Lucio y de Abigali, bajo un contexto de violencia muy importante".



"Es fundamental velar, cuidar, cuando ocurren estos contextos de violencia, al que puede llegar a denunciar, al que se anima a denunciar, para llegar a tiempo en aquellos casos donde la violencia avanza", agregó .