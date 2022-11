Convivir en el campo: el video de un tero con su nido y el gesto del productor

Unfue registrado en imágenes a las que accedió. Elr se encontraba sembrando en un campo cuando se encontró con una dificultad en medio de la tierra arada y preparada para la siembra. El video y las fotos muestran a, ante el paso de la máquina.El ave se pone en guardia y muestra las "chuzas" de sus alas, mientras cubre los tres huevos que están en el campo arado. Por lo queEl hecho ocurrió este lunes en la, propiedad de la empresa Salentein Argentina BV, ubicada a unos cinco kilómetros de Pueblo Brugo (departamento Paraná).“Paramos la máquina para no pisar el nido, corrimos los huevos y pasamos;”, contó Broder en diálogo conEl contratista rememoró que, al descender de la sembradora, tuvo la intención de acercarse de al animal, pero en las imágenes a las que accedióse muestra cómo el ave defiende con ahínco sus huevos.remarcó Broder.. Es que desde unos cuatro años también. “Lo hago para aportar mi granito de arena y creo que lo estoy logrando porque mucha gente me dice que desde te me vieron juntando la basura, no tiro más botellas o bolsitas a la calle. Y eso para mí es un logro”, confesó Broder., contó entre risas.