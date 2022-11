Video: Hornero construyó su nido en el suelo de campo entrerriano: “Es algo atípico”

fue registrado en imágenes a las que accedióel hecho, que es considerado inusual y hasta un mal presagio, ocurrió en la Estancia La Matrera, propiedad de la empresa Salentein Argentina BV, ubicada a unos cinco kilómetros de Pueblo Brugo (departamento Paraná).reveló ael responsable del hallazgo, Pedro Broder. El hombre, que es un contratista rural en la zona, comentó que tras una charla que mantuvo con "una entendida de las aves", ésta le manifestó que el hecho pudo haberse debido a que el hornero no tenía un árbol cerca para construir su nido. "Pero el monte está a 100 metros", sentenció el lugareño.Lo increíble del hallazgo también se debe a que, es decir que no es un nido abandonado.En las imágenes a las que accediótambién se aprecian los surcos que dejó el paso de la sembradora., destacó Broder.Si bien es extraño que un hornero construya su nido a ras de tierra, existen antecedentes similares. Se recordará que, en octubre del año pasado, productores de la Estancia "Las Cadenas", en el Departamento Salto, se encontraron con un nido de hornero construido en la orilla de una laguna.En aquella oportunidad,consultó a la bióloga Lorena Sovrano quien explicó que diversos "factores" que pueden influir en la construcción del nido sobre el suelo y mencionó que algunas de las posibilidades podrían ser de que "no encontraron el soporte adecuado o porque tenía el material de nidificación (barro) cerca".Sovrano indicó que condiciones de sequía provocadas por la repetición del fenómeno "La Niña" continuará afectando en los próximos meses a gran parte de la denominada Zona Núcleo argentina, con una esperable disminución a partir del primer trimestre de 2023. Y, de hecho, Entre Ríos es una de las zonas más afectadas.A lo cual, Broder no dudó en comentar que. Sin embargo, sigue siendo unael por qué el caserito construyó su nido en tierra firme.