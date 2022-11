La problemática de suicidio fue abordada durante un encuentro en Paraná

La problemática de suicidio, en lo que respecta a los márgenes asistenciales de los equipos técnicos de salud, fue abordada en un encuentro, en la Sala Antequeda de Paraná, del que participaron los equipos técnicos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y los nacionales del ministerio de Salud; se amplió la capacitación a medios de comunicación “para trabajar la comunicación responsable en la temática”., se refirió a algunos mitos y verdades en torno al suicidio. El primero, vinculado a la edad: “La conducta estaba presente en mayores de 60 y 70 años y en los últimos diez años se corrió a jóvenes y adolescente en el país y la región”, explicó el médico y funcionario provincial al remarcar que, “durante la pandemia y todos los epifenómenos en torno a esta, se registró que, en esos años, hubo un descenso en el intento de suicidio y el suicidio consumado”.Consultado sobre la cuestión imitativa, Berbara, éste explicó: “Hay autores que históricamente dieron cuenta del fenómeno de contagio, de mancha de aceite, donde es clave el modo en el cual se aborda la situación desde una perspectiva preventiva; pero ante un hecho consumado, el abordaje de posvención se caracteriza por ser familiar, social-afectivo e institucional por donde haya transitado ese sujeto y haya generado vínculos afectivos porque todo el entorno se verá afectado”.En la oportunidad, el especialista confirmó que es un mito que la persona que pretende atentar con su vida no consumará el hecho. “Toda persona que se encuentra aquejada, en un momento difícil, en un estado de callejón sin salida y cree que su vida ya no tiene sentido es licito que esté pensando en ponerle fin a su vida”, aclaró Berbara y recomendó: “Cuando esa persona envía señales o cuando hace alguna referencia, hay que tomarlo muy en serio, escucharlo, acompañarlo y referir a los equipos técnicos involucrado en la problemática”.“Estadísticamente, hay días más difíciles para atravesar, principalmente, aquellos que se vinculan a la soledad, los que simbólicamente se identifican con una reunión social de contención y, aquellas personas que no los tienen, lógicamente, esos días, sufren y la pasan peor”, ratificó.La Provincia, a través del Ministerio de Salud, puso a disposición la línea gratuita 0800-777-2100 para la atención de urgencias en salud mental y riesgo suicida. El dispositivo funciona las 24 horas, todos los días de la semana y es atendido por un equipo interdisciplinario de profesionales de salud; la línea tiene un alcance provincial, es gratuito y está disponible para todas las personas de Entre Ríos. La información que surja de las llamadas es confidencial.