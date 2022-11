Pluriparentalidad: Hay 25 hijos que tienen tres padres o madres en el país

Vínculos afectivos fuertes

Antes de la concepción

Sentencias que reconocen derechos

Una mujer escribió una carta para sus hijos antes de morir. No quería seguir guardando el secreto que más le dolía. Al leer el texto, los jóvenes se enteraron que su papá, el que los había criado, no era su padre biológico.Frente a una situación así y ante un pedido, la Justicia resuelve que se reconozca la triple filiación, es decir, que una persona pueda tener dos madres y un padre, o dos papás y una mamá.En Argentina hay 25 casos de pluriparentalidad. Se dieron en CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán, Córdoba, Salta, Formosa, Santa Cruz y Mendoza. Cada uno es muy distinto al otro.Los dos primeros fueron en 2015, justo antes de que entrara en vigencia la reforma del Código Civil y Comercial. Los adultos no judicializaron los pedidos, que terminaron favorablemente en los registros civiles porteño y bonaerense.En el resto de los casos sí se pidió el reconocimiento de la triple filiación, y también fueron aceptados. Sólo en dos no se dio porque al momento de resolver, los hijos ya no tenían vínculo afectivo con alguno de los tres adultos.La judicialización es la única vía para sortear el artículo 558 en el Código Civil y Comercial, que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales. Los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la norma.El fundamento principal para reconocer que tres personas puedan compartir legalmente la maternidad y paternidad es lo socioafectivo. "Es el vínculo afectivo, fuerte, sólido y sostenido entre un adulto que pretende ser considerado progenitor y una persona menor de edad para que sea hijo o hija sin desplazar a los progenitores que ya tiene", dice la investigadora de Conicet, UBA y UNDAV, Marisa Herrera, en diálogo conEl abogado Andrés Gil Dominguez, agrega: "Estos vínculos no están basados en la filiación natural sino que están construidos sobre un afecto social y la voluntad procreacional, es decir, el deseo de ser padre o madre".El experto en derecho de familia destaca que la "triple filiación o poliamor registral amoroso, como se llama al amor extendido a más de dos personas, es una forma más de construir una familia y no de romper el sistema binario, lo existente se mantiene aunque se amplían los vínculos".También se considera como un punto central el interés superior del niño. Herrera cuenta un caso en el que "el niño es entrevistado y pide que no desplacen a su padre jurídico no biológico. Y, además, empezó a tener vínculo afectivo con el padre biológico, por lo tanto, tiene vínculo afectivo con ambos". Esa situación conduce a que se reconozca al padre biológico sin desplazar a quien lo crió.Estos pedidos, Gil Dominguez los basa en la Constitución Nacional y tratados internacionales, porque "es necesario que se garantice el derecho a conformar una familia de forma plural"."Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la no discriminación al utilizarse técnicas de reproducción asistida", dice el abogado. En su estudio jurídico, la mayor cantidad de consultas que recibe son las que llama "de origen", es decir, cuando la triple filiación se piensa antes de la concepción.No se trata de juicios controversiales sino que son pedidos de reconocimiento, en los que se debe acreditar el vínculo. Sin embargo, el camino judicial no es simple. "Todo el tiempo aparecen oposiciones ante los pedidos de parte de defensores y fiscales. Ellos tienen que defender la legalidad, pero se oponen al ejercicio pleno de los derechos. Así desconocen la Constitución y los tratados internacionales para priorizar su ideología", recalca Gil Dominguez.En el ámbito legislativo hay un proyecto de ley que plantea modificar los artículos 558 y 578 del Código Civil y Comercial y así regular la triple filiación. La propuesta, que cuenta con estado parlamentario, es impulsada por la senadora Cristina López Valverde.La primera inscripción de una triple filiación en América Latina fue en La Plata. Las esposas Susana y Valeria inscribieron con sus apellidos a su hijo Antonio, hasta que el 22 de abril 2015 el Registro Provincial de las Personas bonaerense permitió que el padre biológico, Hernán, también le pueda dar su apellido.Uno de los últimos casos se resolvió este año y fue a pedido de dos hermanos mayores de edad. Su madre murió y les dejó una carta para que supieran quién era su papá biológico.Por eso, los jóvenes se presentaron ante el Juzgado de Familia Nº1 de San Isidro para pedir la triple filiación, pero manteniendo su apellido.El 15 de junio de 2022 se declaró inaplicable el artículo 558. La sentencia dice que tienen una madre y un padre biológico y uno "socio afectivo": y que esta filiación por socio afectividad rompe "el paradigma biológico-binario, de los sistemas de filiación natural".El fallo agregó que negar una múltiple filiación significaba "privar a la persona de derechos de carácter supra legales respecto a la maternidad/paternidad ejercida en los hechos".