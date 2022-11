El pedido del embajador argentino en Qatar a los hinchas de la Scaloneta

Se estima que unos 35 mil argentinos visitarían Qatar durante la Copa del Mundo y que esta cifra podría ampliarse si la Selección Argentina con Lio Messi como capitán avanza en el torneo.



Según cifras oficiales unas 50 mil entradas fueron compradas por argentinos y ante esta situación el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás brindó recomendaciones sobre comportamientos en un país bajo políticas religiosas del Islam.



“Respeto y sentido común” pide el diplomático a los argentinos que viajen para presenciar la Copa del Mundo.



“Qatar tiene una tradición derivada a su pertenencia a la península arábiga y al Islam que determinan formas de comportamiento y legislación”, sostiene Guillermo Nicolás.



“Al ser un país con injerencia del Islam existe determinadas normas de conductas y usos culturales a los que no estamos acostumbrados”, dijo pero “debemos respetar”.



El diplomático señala algunos ejemplos claros como “el consumo de alcohol, las vestimentas o demostraciones de afecto en público”. Según comentó “la venta de alcohol se realizará en determinados lugares permitidos”.



“Hay que ser respetuosos, modestos en la vestimenta, no transitar con el torso desnudo”, dijo.



De todas maneras, Guillermo Nicolás cree que “algunas normas se van a relajar, es imposible controlar a más de un millón de personas que van a llegar, particularmente creo que no hay intensión de las autoridades de mostrar una actitud agresiva contra los visitantes. Esto no implica relajar nuestro comportamiento”, afirma el político que es la autoridad máxima del país en Qatar, en una embajada que se abrió en 2013 “con la finalidad de ampliar mercados para productos argentinos”, señaló.



“La realización del mundial generó y lo sigue haciendo disputas dentro del poder en Qatar”, cuenta Guillermo Nicolás.



“Hay dos vertientes en esta situación, una más blanda que llevó adelante la organización de la Copa del Mundo que entiende que Qatar debe ser más conocido en el mundo y por esto organiza este evento; pero para esto hay que adaptarse a lo que el mundo quiere, en este caso el mundo del futbol que necesita algunas libertades” analiza.



Pero por otro lado afirma que hay quienes “se plantean que se vulneran principios morales y religiosos del Islam, por esto cataríes han adoptado irse del país durante este mes, ya sea a Turquía o el resto de Europa para pasar allí el tránsito de esta Copa del Mundo”.



“Son tensiones dentro del gobierno que existen y probablemente seguirá durante algunos años”, finalizó el embajador. (Cadena 3)