Landriscina en Entre Ríos: recordó la anécdota de sus tres minutos muerto

El famoso cuentista, Luis Landriscina, de 87 años y oriundo de Colonia Baranda, Chaco estuvo este fin de semana, en la iglesia Libertador Norte, de la localidad diamantina de Libertador San Martín, para hacer los honores a los 25 años de la construcción de la capilla.La invitación fue realizada por la iglesia de esa localidad, ya que Landriscina fue un importante benefactor económico en la construcción de dicho templo de la localidad entrerriana.En ese marco, Landriscina, recordó una historia que no es cuento y se animó a hablar de la muerte que le llegó en Entre Ríos, cuando fue operado en esa localidad. "Estuve tres minutos muerto cuando me operaron acá en Libertador San Martín, y la verdad que no quería volver del otro lado, porque ahí estaba plácido y muy bien. Dicen que el grito que pegué cuando resucité se escuchó en todo el sanatorio", rememoró frente a la iglesia Libertador Norte, publicó