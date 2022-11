Noah volvió a su casa y se reencontró con su mamá: “Me abrazó y no me soltaba”

Cómo fue encontrado el menor



Tras una intensa búsqueda realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y Fiscalía, Noah el niño de dos años que se encontraba desaparecido desde el sábado, se encontró con su mamá Cielo y ya están juntos en su casa. "No puedo ni hablar, estoy muy emocionada porque Noah ya está en casa", dijo la joven tras el encuentro con su pequeño este jueves por la tarde.Cielo agradeció a todos los que la ayudaron: "A los medios, las organizaciones, la policía, Derechos Humanos. Tuvimos ayuda de todos lados, estoy muy agradecida". La joven contó emocionada el momento en que se encontró con el niño: "Cuando lo vi, me abrazó un montón, no me soltaba, y yo lo abrazaba. Me daba besitos. Me volvió el corazón al cuerpo, la hermana está re feliz, lo extrañaba mucho también", señaló en diálogo con Aire de Santa Fe.Noah se encontraba desaparecido desde hacía cinco días y fue hallado este jueves en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El hallazgo se dio luego de un allanamiento ejecutado por policías de Santa Fe y Buenos Aires que realizaron una intensa búsqueda en el marco de la causa que encabeza el fiscal Marcelo Fontana de la Oficina de Salidas Tempranas del Ministerio Público de la Acusación.Según informaron desde el MPA, el menor fue encontrado sano y salvo. De hecho, según indicaron desde el organismo judicial "el fiscal Marcelo Fontana viajó personalmente a buscarlo en un vehículo de la Fiscalía Regional 1". "En estos momentos, y luego de trámites de rutina realizados en la sede de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Lomas de Zamora, el niño, el adulto de su entorno familiar con el que estaba, personal de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y el fiscal Fontana están regresando a la ciudad de Santa Fe", detallaron.