Anmat prohibió una línea de perfumes creados por youtuber argentina

La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) prohibió el uso, comercialización y publicidad en todo el territorio nacional de dos perfumes creados por una youtuber argentina. Según el organismo descentralizado, ambos artículos no son “aptos” para el uso humano.A través de la Disposición 8797/2022, publicada en el Boletín Oficial en las primeras horas del viernes, se informó haber recibido un alerta por parte del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal que, a su vez, percibió una denuncia de un usuario respecto de dos productos.Estos se rotulaban de la siguiente manera: “EAU DE PARFUM marca COCO RUSSH” y “EAU DE PARFUM, marca NÉCTAR & AMBROSÍA DELICIEUSE”. Ambas creaciones, que pudo verificarse fueron elaboradas por la creadora de contenido Ori Russo, parecían incumplir con la normativa sanitaria vigente.Junto con la denuncia, se adjuntaron también capturas de las publicaciones de dos de sus cuentas en Instagram [email protected] y @orirussoperfumes-, en las cuales se ofrecían para la venta los productos en estudio. Al momento de consultar su base de datos, Anmat corroboró que ninguno contaba con la debida inscripción.Asimismo, fue posible constatar que los productos ilegales no eran solo promocionados en Instagram si no también a través de la plataforma YouTube, donde la ciudadana argentina de 24 años -que cuenta con más de 23.000 seguidores- hacía críticas y/o reviews de sus propias fragancias.“En virtud de lo actuado, se intentó notificar a la propietaria de la cuenta vía correo electrónico a fines de solicitarle que aportara los trámites de inscripción de los productos publicados y la identificación de los laboratorios elaboradores involucrados en su producción. No se obtuvo respuesta alguna”, precisa la resolución.Como resultado, se recomendó “prohibir el uso, comercialización y publicidad en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos “EAU DE PARFUM marca COCO RUSSH by ORI RUSSO” y “EAU DE PARFUM, marca NÉCTAR & AMBROSÍA DELICIEUSE – ORI RUSSO”.“Es necesario señalar que el perfume es un producto cosmético destinados al uso en humanos, por lo cual para ser admitido como apto es necesario que cumpla con los estándares establecidos por la normativa sanitaria vigente”, explicó el organismo descentralizado a continuación.Y terminó por dictaminar: “Prohíbese el uso, comercialización y publicidad en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos “EAU DE PARFUM marca COCO RUSSH by ORI RUSSO” y “EAU DE PARFUM, marca NÉCTAR & AMBROSÍA DELICIEUSE – ORI RUSSO”.