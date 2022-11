Quiénes cobran este viernes Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 y 7 cobrarán este viernes por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).



El organismo previsional indicó que continúa el pago de las Asignaciones de Pensiones No Contributivas y de Pago Único de octubre pasado para todas las terminaciones de DNI hasta el 14 de noviembre próximo.



También este mes se abona la tercer cuota del bono de extra de 7.000 pesos para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y de 4.000 pesos para los que cobran dos salarios mínimos.



A su vez, y en el marco de las asistencias que brinda ANSES, este mes se paga el Refuerzo Alimentario destinado a personas sin trabajo registrado y que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado.



Se trata del bono de 45.000 pesos que se abonará en cuotas de 22.500 pesos en noviembre y una suma similar en diciembre.