Resultados definitivos del Censo Nacional se conocerán en el 2023

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Marco Lavagna, señaló a través de Twitter una serie de aclaraciones respecto al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado hace cinco meses y reiteró que los resultados preliminares "no se difundieron en la fecha prevista porque un número significativo de planillas resumen que se completaron el día del Censo no cumplen los estándares de calidad suficientes" y dijo que "los resultados definitivos estarán en 2023"."Una cosa son esas planillas, que resumen la información sobre la cantidad de población y solo se utilizan para los resultados preliminares, y otra muy diferente es la base de datos completa que surge de la combinación entre el Censo digital y el escaneo de cédula censal", dijo el funcionario en un hilo de twitts."Desde el día después del 18 de mayo y hasta fines de noviembre -tal como estaba originalmente planificado- se realiza la lectura óptica de los más de 15 millones de cuestionarios censales. Finalizada esa tarea, obtendremos una gran base de datos", apuntó.Aseguró que "una vez combinada la base de los cuestionarios en papel con la del Censo digital (50% de las viviendas del país eligieron esta modalidad), vamos a poder difundir, primero, los resultados preliminares que no se pudieron realizar con las planillas y, en 2023, los definitivos".Explicó además que los controles permanentes que se realizan sobre el proceso de lectura óptica, "se desprende que contamos con datos de calidad para iniciar los complejos procesamientos estadísticos (incluyen tareas de consistencia) que tenemos por delante en el @INDECArgentina""Hay que destacar un detalle no menor: son los resultados definitivos - que siempre estuvieron planificados para 2023 (https://indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/sintesis_planificacion_censo_2022.pdf) - y no los preliminares los que se utilizan para actualizar normas muy importantes, como la distribución de recursos coparticipables", afirmó Lavagna.Apuntó además que el procedimiento de pagos a la estructura censal, "la información detallada está disponible en https://censo.gob.ar/index.php/preguntas-frecuentes/ "."Siempre tuvimos las puertas abiertas del Instituto para dar a conocer el trabajo del Censo, en todas las instancias (precensal, censal y poscensal), indicó el funcionario en el hilo en Twitter."Por ejemplo -apuntó- viajamos a todas las provincias, fuimos al Congreso de la Nación y recibimos a representantes de organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales para responder los pedidos de información que llegaron a través de las vías institucionales apropiadas"."Por dar un caso reciente: luego de mi visita informativa del 4/05, a través de la presidenta de invité a legisladores de la Comisión de Población y Desarrollo Humano a visitar las instalaciones de la empresa que realiza el escaneo y la digitalización de las cédulas.", señaló."En el Instituto -agregó- sabemos la relevancia que tiene la información del Censo 2022 en todos los niveles. Nos hemos encargado de informar durante los meses previos al operativo, con ejemplos concretos, la variedad de usos de los datos por parte de toda la población".Dijo además que en la Argentina y en el mundo, "el procesamiento de los resultados de un censo demanda más de 12 meses de trabajo. Tratar de apurar los tiempos naturales podría redundar en datos menos robustos"."Es muy importante que los equipos técnicos puedan trabajar con independencia y rigurosidad, tal como lo establecen los principios fundamentales de la estadística oficial que guían al @INDECArgentina", concluyó el funcionario.