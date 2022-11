"¿Y mamá?": lo primero que preguntó Noah al ser hallado por la policía

La Secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, reveló este jueves que Noah, el niño de dos años que había desaparecido en la ciudad de Santa Fe, preguntó dónde estaba su madre apenas fue hallado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, lugar al que lo trasladó su padre.“Apenas se subió al auto Noah preguntó «¿y mamá?». No es que el niño estaba bien, en todo caso no está mal de salud”, explicó al respecto Puyol.Puyol además explicó que el menor también arribará a Santa Fe acompañado de su padre, pese a que lo trasladó hasta Lomas de Zamora por causas que hasta el momento no son del todo claras. “El papá no viene en calidad de detenido. No hubo una orden de captura ni de detención ni tampoco se llegó a ello, solo había una búsqueda de paradero”, destacó.“Viene porque es el adulto que acompañó al niño y después las situaciones posteriores exceden a esta secretaría poder informar una cuestión judicial”, acotó la funcionaria.Puyol contó además que esta semana la madre del menor denunció a su pareja por violencia de género. “Venía sufriendo desde hacía mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que sucedió, era una víctima de violencia de género y este hombre, como tantos lamentablemente violentos, utilizan a los niños para hacerles daños a las madres. Creo que eso es lo que sucedió”, indicó. (Fuente: Aire de Santa Fe)