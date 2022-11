Las experiencias de los productores de Guardamonte, una colonia “de vanguardia”

La experiencia de una apicultora

La comunidad de la aldea productiva Guardamonte, conformada por pequeños productores y la Escuela Agrotécnica N° 51 de Maciá, recibió la escrituración de los loteos y viviendas que integran el emprendimiento social y productivo.La Colonia, ubicada en el departamento de Tala, jurisdicción de la Comuna de Guardamonte, corresponde a 2.164 hectáreas decomisadas por la Justicia en 2005 en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.“Este es un proyecto de vanguardia en el país porque no hay otra colonia de estas características; hay 20 familias de productores los que, después de un proceso de más de un año en torno a la discusión sobre la distribución del predio de 2.164 hectáreas que la Justicia le decomisó al ex senador Yedro”, repasó ael dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo BelLas tierras pasaron a manos del Estado y en enero de 2019 el gobierno provincial creó la Colonia Productiva Guardamonte, a través de la ley N°10.664. La normativa tuvo el propósito de impulsar el desarrollo económico, productivo, social y educativo de la zona y busca alentar la concreción de proyectos productivos, de investigación, sociales, cultural y ambientalmente sustentables.“Se definió hacer una colonia productiva tradicional, hubo más de 100 proyectos presentados y finamente quedaron 20: 14 lotes productivos extensivos para ganadería, apicultura y producción ovina, uno para la Escuela Agrotécnica de Maciá y siete lotes intensivos para horticultura, fruticultura y apicultura”, indicó Bel y ponderó “el caso de una producción vanguardista de higos bajo invernáculo y de una familia que se dedica a la producción de genética apícola a primer nivel”.Cabe recordar que la comunidad productiva consta de 13 lotes para productores y uno para la Escuela Agrotécnica, que son utilizados para la producción ganadera. También por otros siete lotes de producción intensiva desarrollada por siete familias. En total, se trata de 20 lotes con casas para productores y 20 casas para policías y sus respectivas familias, más seis casas para pobladores de Guardamonte y una vivienda para la mencionada escuela agrotécnica y una unidad habitacional más que será destinada a una actividad pública y social.“En esta semana entregaron las escrituras públicas y cada una de las familias tiene la posesión del predio con el compromiso, que es una hipoteca de pago hacia el gobierno provincial, porque todo lo que se les otorgó lo pagarán en un plazo de 25 años”, informó el dirigente ruralista.En ese sentido, ponderó que las familias podrán desarrollar su proyecto de vida. “Las familias son parejas jóvenes, más de 30 chicos asisten a la escuela, y desde Federación Agraria estamos muy contentos de haber concretado esta iniciativa”, resaltó Bel.En la oportunidad, una de las productoras apícola, Eladia, contó aen que consiste el proyecto que desarrollan en la colonia productiva Guardamonte. “Producimos abejas reinas y vendemos reinas fecundadas, sendas, núcleos y paquetes; nuestra certificación consta de dos auditorías al año, por la que un técnico del INTA revisa los criaderos y todo lo que es colmenar de apoyo”.La productora contó que están instalados, junto a su pareja, desde hace un año y medio. “Nuestros hijos viven en Maciá, a 14 kilómetros, y vienen todos los fines de semana”, reveló.Consultada a Eladia cómo decidió sumarse al proyecto productivo, explicó: “Los dos somos nacidos y criados en el campo, y el tener esta posibilidad es maravilloso. Es volver a nuestras raíces”.“Cuando nos vinimos a vivir, en 2020, después se decretó la pandemia de coronavirus. Solo tuvimos un contrato precario para bajar el servicio de energía eléctrica y ahora, el tener la escritura, es un sueño”, destacó a“Este es un lugar muy tranquilo para vivir; no somos vecinos, sino que somos una gran familia porque compartimos desde un mate hasta un almuerzo y una cena, las pérdidas también”, refirió y anticipó que, junto a los otros productores conformaron una cooperativa, por la que ya tienen el número de matrícula. “Y así crecemos, de apoco, pero sobre paso firme”, resaltó. “Nuestro objetivo es realizar una exportación desde la colonia productiva”, aseguró Eladia.“En Entre Ríos tenemos un gobernador que está en contra de la corrupción y una Justicia libre, porque estas tierras se expropiaron a un senador del mismo partido del gobernador; su justicia es independiente y eso es importante para la provincia”, cerró.