Tierno gesto de docente que alzó a bebé de alumna en un final: “Nos ayudamos”

La imagen de una docente conmovió a todos por: se la ve sosteniendo en sus brazos al bebé de una alumna mientras la joven madre rendía un trabajo final. El tierno gesto estuvo a cargo deEl gesto de Nancy fue algo simple:Pero el gesto simple de Nancy es, además, algo cotidiano: “Son situaciones que son frecuentes en los secundarios para adultos y sobre todo cuando funcionan hasta horas de la noche y, cuando hay mamás que tienen bebés chiquitos, suelen suceder estas situaciones. Y yo siempre estoy dispuesta para colaborar”, aseguró la preceptora en comunicación conDe la mamá de, como se llama el pequeño que fue protagonista de la escena, comentó que es “una excelente alumna”. “Es una mamá jovencita, de unos 22 años, yponderó y no ocultó la emoción en sus palabras.“Son pequeñas cosas que para nosotros son habitual”, coincidió ala directora Vanina Ceparo.Respecto del escenario que fue reportado porNancy repasó que, “a esta altura del año, la escuela acostumbra a hacer una muestra y, para el área de Administración y Economía, los alumnos dan cuenta de lo que aprendieron con alimentos que se exponen en un stand, facturan sus ventas, y en la práctica aprenden”.Y continuó: “En el cierre de este trabajo, tienen que defender cómo fue la vivencia frente a su profesor a cargo. Anoche, estaban en esa exposición y por eso yo andaba con Paulo”.“Somos un equipo de trabajo, muy unidos, muy compañeros entre todos y siempre estamos dispuestos a ayudarnos”, remarcó la preceptora que, además, está pronto a jubilarse con 31 años de servicio en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 24 "13 de Mayo" de Cerrito., reafirmó.Respecto de la comunidad educativa, que es un secundario nocturno para jóvenes y adultos, refirió que la matricula ronda los 40 alumnos. “Muchos trabajan durante el día y a la noche, van a clases, y otros son padres y madres”, acotó al respecto.Finalmente, Nancy agradeció al equipo de trabajo del que forma parte: “Es una escuela muy bonita, me siento muy identificada y es como mi segundo hogar; agradezco desde el ordenanza, Pablito, hasta la directora, Vanina Ceparo; y otro el cuerpo de docentes y no docentes”.