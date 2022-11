Quiénes cobran Pensiones No Contributivas este jueves

Los titulares de Pensiones No Contributivas con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y 5 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y recibirán el aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria.



El organismo previsional señaló que "los jubilados que perciban un haber mínimo cobrarán junto a sus haberes un bono extra de $ 7.000 y de $ 4.000 los que perciben hasta dos salarios mínimos, mientras continúa el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas de octubre para todas las terminaciones de DNI hasta el 14 de noviembre próximo".



La Anses abonará este mes la primer cuota de 22.500 pesos, correspondiente al IFE 5, el refuerzo alimentario para personas que no poseen trabajo registrado ni reciben asistencia del Estado, en tanto que la segunda cuota de igual monto, se pagará en diciembre próximo".



Por otra parte, la mayoría de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto extra por el pago de la Tarjeta Alimentar.



Además podrán solicitar, una única vez al año, el 20% restante con la presentación de la Liberta de Asignación Universal.