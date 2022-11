Búsqueda de Noah: el padre envió un mensaje diciendo que “está bien”

La secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Patricia Chialvo, confirmó este miércoles que la mamá de Noah, el nene desaparecido el sábado, recibió un mensaje de audio de parte del padre del menor diciendo que "el niño está bien, que se quede tranquila". Noah se fue con su papá el sábado y no regresó más. El hombre se llevó el documento del pequeño, el carnet de vacunación y ropa. Al parecer, viajó a Buenos Aires.Chialvo contó que la mamá recibió un audio del padre del nene. "Aparentemente ha recibido un audio diciendo que se quede tranquila, que el niño está bien, pero que por el momento no piensa regresar. Que para él, su mayor riqueza es el niño", contó la funcionaria provincial. "Ahora aparecen mensajes de otros actores diciendo que ellos entienden que había un contexto de violencia de género, pero hasta ahora son audios que van llegando de vecinos o de una escuela. Habrá que determinar su veracidad. Por ahora, la voz de ella dice que no identificaba una situación conflictiva con su pareja", señaló Chialvo.Por ahora, la carátula de la causa es Búsqueda de Paradero y no puede acusarse al padre de un delito. "La responsabilidad existe, pero no se hace captura y detención porque es el padre. Hay que determinar después en qué contexto ocurrió esto. Por ahora, tenemos la voz de la mamá", dijo Chialvo."Nosotros intervenimos cuando no hay cuidados parentales y acá hay dos papás que están queriendo cuidar al niño, pero hay una disputa de quién se queda con él. A esto lo resuelven los jueces de familia", sostuvo.Noah concurría a un centro de acción familiar de la ciudad de Santa Fe. Al desaparecer, su mamá armó una placa pidiendo la búsqueda del menor y se contactó con una trabajadora del lugar, quien dio aviso a Niñez. "La trabajadora nos da a conocer a nosotros esto e inmediatamente intervenimos. Ella ya había hecho la denuncia en la policía. Lo puse en conocimiento a la Secretaría de Derechos Humanos. El fiscal Fontana fue instruyendo a la policía sobre los pasos que hay que dar", contó Chialvo."Sabíamos que había estado por la zona de la Terminal por las cámaras de la calle y de adentro de la Terminal. Hay un testigo que dice que viajó con el señor, lo identifica. Todo indicaría que estaría en la provincia de Buenos Aires", dijo la funcionaria. (Fuente: Aire de Santa Fe)