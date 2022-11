Remiseros de Concordia piden que se amplíe la antigüedad de los móviles

Remiseros de la ciudad de Concordia solicitan que se amplíe la antigüedad de los móviles que están habilitados para la prestación del servicio.



Hugo Maschio, titular de una empresa de remises, recordó que la ordenanza municipal "establece una antigüedad no mayor a 5 años para todo aquel que quiera ingresar al rubro".



"En este caso, el auto no puede ser más antiguo que desde 2017", graficó. En ese marco, apuntó que, tras un análisis de los precios en el sector, "llevamos la propuesta que se extienda ese período a ocho años".



A la hora de explicar los motivos, el referente del sector detalló que todo responde a las variaciones en el mercado de los vehículos usados en relación al modelo.



"Por ejemplo, en Chevrolet, en 2016 se dejó de fabricar el Corsa Classic y aparece el Prisma; si querés comprar un 2016, te ronda un precio considerable pero no inalcanzable de entre un millón ochocientos a dos millones y medio".



En cambio, citó, "ahora que cambia de año, si querés habilitar un auto tenés que pasar de 2016 a 2018, y ya tenés una diferencia de entre un millón y medio más".



Según mencionó, lo mismo pasa en todas las marcas "porque las automotrices cambian de modelo y eso nos cambia los costos de forma considerable".



En cambio, puntualizó, "si logramos los 8 años, el año que viene vas a poder habilitarte con un 2015, con una inversión no tan grande y que la podamos financiar".



"Le damos la posibilidad de que alguien que quiera trabajar entre al rubro y no necesite un capital tan grande", insistió.



Maschio también trajo a colación la demanda creciente del servicio que tiene una ciudad como Concordia; tanto por su crecimiento demográfico como por su proyección turística.



"En la última semana de septiembre nos vimos sobrepasados por el evento de los contadores en la ciudad", ejemplificó.



Por último, el referente mencionó que el cambio no supone ir "en contra de la ley nacional, que dice que esa misma antigüedad sea hasta los 10 años".



"En los móviles que ya están circulando y que superan los 10 años, corre como una medida de excepción", informó. Pero, "en el caso de las unidades nuevas, modificar de 5 a los 8 años, no estamos violando ninguna ley nacional y es una decisión del Concejo Deliberante", remató. (Diario Río Uruguay)