Destacada participación de Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita

Medallero Entrerriano

Pasó una nueva edición de las Finales Nacionales de los Juegos Evita y la delegación entrerriana se situó en los primeros lugares del medallero. Entre Ríos estuvo representada por más de 850 atletas juveniles y adaptados, y demostró muy buen desempeño deportivo.Los logros entrerrianos permitieron que la provincia coseche 102 medallas durante las competencias en Mar del Plata: 35 de Oro, 13 de Plata y 11 de Bronce en Discapacidad, ubicando a la provincia en el segundo puesto, detrás de Buenos Aires. Mientras que, en Juveniles se consiguieron 16 de Oro, 16 de Plata y 11 de Bronce. Además, se lograron las Copas de Oro en Canotaje Sub14 masculino y femenino.La delegación provincial en Mar del Plata estuvo encabezada por el secretario de Deportes José Gómez, quien estuvo junto al subsecretario de Deportes, Adrián Perotti, y la directora General de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, acompañó a las y los entrerrianos durante los cinco días de competencias.Además de prevalecer el buen desempeño deportivo, los entrerrianos demostraron su excelente comportamiento dentro y fuera de la cancha, donde prevaleció el respeto por los rivales, el trabajo en equipo, la solidaridad y las buenas relaciones humanas.Los gurises y gurisas de la provincia participaron del cierre de los Juegos, que se llevó adelante en la Plazoleta Almirante Brown. Allí pudieron disfrutar de una hermosa ceremonia que incluyó shows musicales, la famosa fiesta Bresh y la entrega de la Copa Juego Limpio, de la que resultaron ganadores los deportistas de La Rioja.Vale mencionar que en esta edición los Juegos ampliaron su oferta deportiva incorporando 12 nuevos deportes: futsal, handball playa, patín carrera, escalada, skate, tenis y tiro con arco en la rama juveniles convencional; y fútbol, bádminton, tenis, powerlifting y taekwondo en su modalidad de deporte adaptado. Además, también debutaron los certámenes de fútbol mixto, pelota paleta mixto y rugby femenino.Los Juegos Nacionales Evita cumplirán 75 años en 2023. Nacieron en 1948 por iniciativa de Eva Duarte de Perón y el ministro de Salud, Ramón Carrillo, buscando fomentar el desarrollo físico y los chequeos médicos de miles de chicos y chicas. En diciembre del 2008, se convierte en la ley 26.462, que se instituye con carácter de competencia anual el Programa social y deportivo “Juegos Nacionales Evita” sancionada el 10 de diciembre del 2008, para seguir promoviendo el desarrollo deportivo, cultural, social y sanitario de los y las jóvenes atletas de nuestro país.Durante el 2022 también se disputaron los Juegos de Playa en la localidad de Mar de Ajó por el mes de marzo y los Juegos de Invierno, en San Martín de los Andes, que se llevaron adelante en el mes de septiembre. Del 7 al 11 de noviembre, en San Luis, se llevarán a cabo los Juegos de Adultos Mayores.Atletismo Femenino Sub14 - Salto en Largo - Izaguirre, Abril AilénAtletismo Femenino Sub14 – 80 metros - Izaguirre, Abril AilénAtletismo Femenino Sub14 - Salto en Largo - Gerstener, María Isabel MilagrosAtletismo Femenino Sub14 - 80 metros - Núñez Zarate, Uma María EmiliaAtletismo Femenino Sub14 - Lanzamiento de Bala - Núñez Zarate, Uma María EmiliaAtletismo Masculino Sub14 - 80 metros - Miorelli, Alexis JoelAtletismo Masculino Sub14 - Lanzamiento de Bala - Miorelli, Alexis JoelAtletismo Femenino Sub16 - Lanzamiento de Bala 2kg - Almada, Fátima GuadalupeAtletismo Femenino Sub16 - 80 mts. - Almada, Fátima GuadalupeAtletismo Femenino Sub16 - 80 metros - Alarcón, Priscila MarilínAtletismo Femenino Sub16 - Salto en Largo - Casse, Sofía ValentinaAtletismo Femenino Sub16 – 80 mts. - Casse, Sofía ValentinaAtletismo Femenino Sub16 - Salto en largo - Castaño, Ximena AbigailAtletismo Masculino Sub16 – Lanzamiento Bala 2kg – Beglinomini, Matías TizianoAtletismo Masculino Sub16 – 150 mts. – Medina, Mariano JeremíasAtletismo Femenino Sub18 - Lanzamiento de Bala - 3 kg. - Bernard, Luciana SoledadAtletismo Femenino Sub18 - 100 metros - Moreyra, Valeria IsabelAtletismo Femenino Sub18 - Lanzamiento de Bala 3 Kg - Moreno, María EdithAtletismo Femenino Sub18 - 100 mts. - Moreno, María EdithAtletismo Masculino Sub18 - Lanzamiento de Bala 4 Kg - Ríos, Ayrton MiguelNatación Sub14 – 25 mts. Libre – Cuevas, AmparoNatación Sub14 – 25 mts. Espalda – Cuevas, AmparoNatación Sub14 – 50 mts. Libre – Reiriz, Nicolás DanielNatación Sub14 – 25 mts. Espalda – Reiriz, Nicolás DanielNatación Sub14 – 25 mts. Libre – Mendoza Waldemar, Ariel A.Natación Sub14 – 50 mts. Libre – Mendoza Waldemar, Ariel A.Natación Sub14 – 50 mts. Espalda – Mendoza Waldemar, Ariel A.Natación Sub14 – 25 mts. Pecho - De Zan, JoaquínNatación Sub16 – 25 mts. Espalda - Accinelli, Ariadna AbigailNatación Sub16 – 25 mts. Libre – Dotto, AntonelaNatación Sub16 – 25 mts. Espalda - Dotto, AntonelaNatación Sub16 – 25 mts. Pecho – Correa, Candela GuillerminaNatación Sub16 – 50 mts. Pecho – Correa, Candela GuillerminaParabadminton Doble Sub18 – Valdez, Lionel JesúsParapowerlifting Femenino Sub18 – Cepeda, CamilaAtletismo Femenino Sub14 - Salto en largo - Sosa López, Luz NahirAtletismo Masculino Sub16 - Salto en Largo - Caballero, RamiroAtletismo Masculino Sub16 - 80 metros - Caballero, RamiroAtletismo Masculino Sub16 - 80 metros - Beglinomini, Matías TizianoAtletismo Masculino Sub18 - Lanzamiento de Bala - 4 Kg - Sasia, Rafael EnriqueAtletismo Femenino Sub18 - 80 Metros - Bernard, Luciana SoledadAtletismo Masculino Sub18 - 100 mts - Ríos, Ayrton MiguelNatación Sub14 – 25 mts. Espalda – Mendoza Waldemar, Ariel A.Natación Sub16 – 50 mts. Mariposa – Daporta, MartínNatación Sub16 – 25 mts. Pecho – Daporta, MartínNatación Sub16 – 25 mts. Espalda – Rojas, MáximoNatación Sub16 – 25 mts. Libre – Correa, Candela GuillerminaParabadminton Individual Sub18 – Díaz Ramos, Xiomara AbigailAtletismo Masculino Sub14 - 80 metros - Berón, Tomas EmanuelAtletismo Femenino Sub16 - Lanzamiento Bala 4kg - Alarcón Villalba, Emilce BereniceAtletismo Femenino Sub16 - 80 metros - Alarcón Villalba, Emilce BereniceAtletismo Masculino Sub16 - Salto en largo - Guidobono, Samuel ElíasAtletismo Femenino Sub16 - 80 metros - Castaño, Ximena AbigailAtletismo Masculino Sub18 - 100 metros - Regner, Franco JoséAtletismo Masculino Sub18 – Lanzamiento Bala - Regner, Franco JoséAtletismo Masculino Sub18 - 80 Metros - Sasia, Rafael EnriqueNatación Sub16 – 50 mts. Libre – Daporta, MartínNatación Sub16 – 25 mts. Libre – Rojas, MáximoVoleibol Sentado Mixto Sub18 – Muller, Lucas Manuel – Rodríguez, Estefanía Maire – González Núñez, Yael Leandro – Gatti, Felipe - Briosso Vaccaro, TiaraAtletismo Masculino Sub14 - Hexatlon - Pérez Savornin, Tomas BenjamínAtletismo Masculino Sub14- Salto en Largo – Cousillas, NicolásAtletismo Masculino Sub14- Salto en Alto – Cousillas, NicolásAtletismo Masculino Sub14 - 150 metros – Benítez, AgustínAtletismo Masculino Sub14 - 80 metros – Benítez, AgustínAtletismo Masculino Sub14 - Posta 5x80 - Benítez, Agustín - Cousillas, Nicolás - Vázquez, Máximo César - Pérez Savornin, Tomas Benjamín - Pavé, ThiagoAtletismo Femenino Sub14 - Lanzamiento de la Jabalina – Wuthrich Giachello, Stefania M.Atletismo Femenino Sub17 - 100 metros llanos – Zanolli, VictoriaAtletismo Femenino Sub17 - Salto en Largo – Zanolli, VictoriaBásquet 3x3 Masculino Sub14: Martínez, Nahir – Beber, Benjamín – Sánchez, Cristhian – Wessoloski, Bernabé – Sánchez, AlfredoBoxeo Masculino Sub16 - Categoría 54kg. – Araujo, AyrtonCanotaje Femenino Sub14 – Pedrotti, BrunellaEsgrima Florete Femenino Sub14 – Miranda,MoraLucha Grecorromana Masculino Sub14 – Milocco, CiroTiro con arco Masculino Sub14 – Perini, Juan PedroTiro con arco Mixto Sub14 – Fernández, Ernestina y Perini, Juan PedroAtletismo Masculino Sub14 - Hexatlon – Vázquez, Máximo CésarAtletismo Masculino Sub14- Lanzamiento de Martillo – Sincosky Carnuccio, Diego SebastiánAtletismo Masculino Sub14 - Lanzamiento de Disco – Miño, LucasAtletismo Masculino Sub17 - Lanzamiento de Martillo – Stegemann, Matías NicolásAtletismo Masculino Sub17 – 800 metros - Lindt, Brandon Jorge JavierAtletismo Femenino - Salto en alto – Sánchez, PaulinaAtletismo Masculino Sub17 - 3000 metros llanos – Andino, Máximo BautistaAtletismo Masculino Sub17 – 300 con valla - Mengeón, Sebastián DanielAtletismo Sub17 - Lanzamiento de Bala - González, Marisa JacquelineBásquet 5x5 Sub15 Masculino: Guzmán, Nicolás Nazareno - Almada Ferreyra, Juan Ignacio – Toledo, Hernán Agustín – Musante, Martín Nicolás – Patat, Valentino Damián - Schmidt Emiliano - D'Antonio, Julián – Trinadori, Sebastián – Valentinuz, Lucio Ignacio – Maidana, Agustín Miqueas – Schmidt, Hernán Marcelo – Guzmán, Gabriel OrlandoOptimist Femenino Sub14- Bieler, María EmiliaOptimist Masculino Sub14 – Hormaiztegui, Federico RafaelPatín Artístico Infantil Femenino Sub14 - Del Rio Ramírez, CamilaPelota Paleta Mixto Sub14Vóley Femenino Sub15: Martínez, María Eugenia – Remedi Asael, Milagros – Fabre, Valentina Tais – Araujo, Anabella Belén - Drozdov Enrique, Priscila – Bernachea, Emilia – Gallo, Delfina Victoria – Adur, Ayumi Azul – Rau, Alma Giuliana – Chevalier, Martina – Burne, Zulma Noemi – Garay, Matías ExequielVóley Masculino Sub17: Grifoni Luciano – Gómez, Marcos Rafael – Anzil, Facundo Nahuel - Faccendini Monsalvo, Bautista – Nadalin, Facundo Emiliano – Vallejos, Mariano Gael – Cagliero, Felipe – Maidana, Agustin Horacio – Rodríguez, Dario David – Albornoz, Mateo Bruno – Lescano, Nicolás Miguel – Nadalin, Rubén OscarAtletismo Masculino Sub14 – Lanzamiento de Jabalina - Sincosky Carnuccio, Diego SebastiánAtletismo Masculino Sub17 - 3000 metros llanos – Lindt, Brandon Jorge JavierAtletismo Sub 17 - Heptatlón Masculino– Turinetto Manfroni, LucioAtletismo Masculino Sub17 – 300 con valla - Fellay, SantiagoAtletismo Femenino Sub17 - Posta 4x100 - Leiva, Valentina - Zacaria, Julieta Rocío - Zanolli, Delfina Tiziana - Zanolli, VictoriaBádminton Masculino Dobles Sub14Canotaje Masculino Sub14 - Lassus Sartori, BaltazarKarate MasculinoSub15 - 70kg – Fernández, MáximoPatín Carrera Femenino Sub14 – 600 mts. EquipoPelota Paleta masculino Sub 16Tenis de mesa Individual Masculino Sub14 – Allendez, ÁlvaroCanotaje Sub 14 Masculino y femenino