8 estilos en la decoración de interiores para este 2022

Todos los años, cada profesional en la decoración tiene como hobby divertirse prediciendo las tendencias de diseño que la gente realizará en sus hogares. Incluso si un movimiento específico no es adecuado para ti o tu espacio, siempre es divertido descubrir las paletas de colores, las opciones de muebles y otros elementos de decoración que están de moda en este momento. En otras palabras, vale la pena considerar las principales tendencias de diseño que siempre se imponen y es lo que haremos para este 2022.El año pasado la gente se centró en piezas que combinan estilo y practicidad; pero este año, todo es interesante, desde experimentar con patrones y texturas, hasta modificar la iluminación para encontrar inspiración en el diseño de décadas pasadas.Intentamos sumergirnos en las tendencias eny diseño de interiores de este año para descubrir los principales diseños que han calado los primeros meses del año y qué vendrán en los próximos meses.Siempre será un punto a su favor el implementar sus conocimientos para mejorar su hogar, ya sea una cocina destacada o un dormitorio tranquilo, o simplemente pensar cómo hacer uso de esosque vio en esa tienda de segunda mano para crear espacios de inspiración en su hogar.Nuevamente se impone el uso de bibliotecas caseras para complementar sus espacios Están comenzando a comprender que no todo tiene que estar en una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta.Vuelven los patrones en los proyectos de decoración y cada vez más se están volviendo indispensables y aceptados. Lo recomendable es no exagerar con la combinación de estampados grandes y llamativos o el uso excesivo de estampados en todas las telas, paredes y/oEn cuanto a mezclar un papel tapiz estampado con un piso de piedra, madera o ladrillo que tenga una forma característica espigada, es una excelente manera de jugar con el patrón sin parecer caótico.Las texturas se utilizarán mucho más allá de los muebles y las alfombras este año en la. Las tablas machihembradas en el techo aumentan el interés arquitectónico al tiempo que inyectan una textura terrosa. Las cortinas se pueden usar para filtrar la luz maravillosamente y agregar suavidad a la habitación. Incluso la iluminación puede proporcionar textura a las habitaciones, dependiendo del material utilizado.Hacer énfasis en los elementos naturales y las paletas de colores continúan creciendo en 2022 y promete mantenerse en el top. Los colores cálidos y tierras como los marrones, beige o los tonos fríos como los azules y verdes brindarán ese toque de vanguardia en los hogares aportando serenidad y una vista agradable.Los muebles con madera clara ayudarán a mantener espacios que lucen luminosos y aireados con la inclusión de espejos para sala de pie, con un hermoso arco de madera natural, le dará ese toque de sofisticación y sencillez propia de lo natural.Los años 80 se mantienen presentes en las tendencias actuales. Prefieren que su geometría gris malva vuelva a estar de moda. Esa capa de décadas que se encuentra en la tienda vintage quiere poder tener una alfombra de tela o un revestimiento de pared a juego o diferentesque te permitirán jugar con la decoración de tu espacio sin recargar el estilo retro y elegante.Luego de haber pasado internados en casa durante la pandemia, se ha hecho una necesidad poder conectarse con el mundo exterior y la naturaleza. Trasladar la tranquilidad y frescura que transmiten todos los entornos naturales al hogar es una tendencia que va cobrando fuerza este 2022. La creación de espacios que inspiran relajación y tranquilidad, abundantes de luz y aire fresco te permiten conectar con todo lo natural.El uso de colores vivos y patrones que traigan tendencias utilizadas en los pasados años 60 y 70 y el uso del color verde en todas sus tonalidades, lo natural sigue liderando.Especialmente los tonos más apagados de verde como el de la marca de pintura que ofrece Sherwin-Williams o Evergreen Fog, dando presencia y originalidad a tu propio espacio.Las tendencias de decoración se renuevan cada año, para complacer todos los gustos y estilos, sin embargo, hay quienes prefieren conservar un estilo más tradicional y nostálgico. La transformación está a la hora del día, pero mantener espacios, más conservadores, con aires familiares y nostálgicos también ha sido una tendencia que cada vez cobra fuerza. Nadie desea renunciar a la comodidad, a tendencias atemporales incluyendopara dar vida a sus espacios.Las tendencias parecen atreverse a experimentar con el arte 3D este año. Los amantes de la decoración de interiores están optando por incluir vida y dramatismo a sus hogares. El uso de cuadros y esculturas que sobresalen de las paredes es y será una tendencia que ganará más adeptos este año.La sostenibilidad es un tema que está en discusión desde siempre y se ha hecho importante, incluso en la decoración. Son muchos los que se sienten atraídos con esta tendencia y crean espacios integrando materiales sustentables que creen armonía y elegancia por muy poco.Las tendencias siempre cambian y van renovándose con el paso de los años, sin embargo, algunas por su facilidad, sencillez y sostenibilidad están pasando a marcar su presencia sostenida en cada espacio de los hogares y es algo que nos parece muy bien.Es verdaderamente grato que la gente se involucre con mucha seriedad en la elección de crear espacios acordes con los tiempos sin ser extravagante y conservando esa sofisticación que todos buscamos darle a cada espacio de nuestra casa.