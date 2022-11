Vuelco en la ruta 12: “La sacamos muy barata”, dijeron los chicos de Cerrito

Policiales Están fuera de peligro los chicos de Cerrito que protagonizaron vuelco en Ruta12

En la mañana de este martes, cerca de las 5.30, se produjo un accidente en el kilómetro 176 de la ruta 12, en cercanías a Gualeguay, donde cuatro menores y una mujer resultaron heridos tras el vuelco de un mini bus.La traffic trasladaba a un equipo de vóley del Club Agrarios de Cerrito, chicos de entre 13 y 18 años, y al cuerpo técnico. Iban rumbo a Chapadmalal a disputar un torneo.“Venía dormido y escuché gritos. Gracias a Dios no fue nada grave, la sacamos muy barata”, relató uno de los jóvenes que sufrió un corte en la zona de la oreja y debió recibir seis puntos de sutura. “A los 10 metros hay una laguna y un puente, si nos íbamos no la contaba ninguno. Todavía estamos en shock”, acotó.Según dijo todos pudieron salir por sus propios medios de la traffic ya volcada. Y destacó la atención recibida en el hospital San Antonio de Gualeguay donde fueron atendidos.Finalmente dio cuenta que tras el accidente “nos tranquilizaron y nos dijeron que llamáramos a nuestras familias para que nos busquen, porque no tenemos ganas de subirnos a una traffic de nuevo, al menos por un tiempo”.