En Santa Fe vacunarán "casa por casa" a menores de cuatro años

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, saldrá a buscar "casa por casa" a las niñas y niños de 13 meses a 4 años que aún no recibieron su refuerzo de la triple viral y antipoliomielitis. La estrategia busca acercar la campaña de vacunación a los lugares donde están los menores y mejorar los índices de vacunación que en el territorio santafesino llegan al 50 % y en la ciudad al 35 %. Desde este lunes también se comenzaron a aplicar las dosis en maternales y jardines de infantes.



"Estamos trabajando muy fuertemente para llevar las vacunas a los chicos", apuntó la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano en el acto realizado ayer en el jardín de infantes Campanita, de Santa Fe al 2700, donde comenzó la vacunación en espacios educativos.







En el país, el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que están eliminadas. Sin embargo, siguen provocando brotes en otras partes del mundo. Por eso, la campaña de refuerzo de las vacunas busca mejorar la protección de los niños para evitar que estas enfermedades resurjan en el país.



La titular de la cartera sanitaria provincial, destacó que "estamos avanzando con la campaña de vacunación a todos los chicos entre los 13 meses y los cuatro años. Lo estamos haciendo muy fuerte y territorialmente. La provincia ya alcanzó el 50 por ciento de su población vacunada pero hay que hacer un refuerzo de lo que es el puerta a puerta".



Y anticipó que esta semana se pondrán en marcha dos móviles sanitarios para recorrer los barrios, además varios equipos sanitarios se encargarán de ir casa por casa para poner al día los carné de vacunación de los más chicos. Vale recordar, las vacunas son obligatorias y gratuitas.



Nuevas estrategias

Con la estrategia de acercar a las dosis a escuelas y jardines de infantes y realizar una búsqueda casa por casa, lo que se busca es facilitar el acceso a las vacunas.



Según entienden desde Salud, la provincia no logra subir del 50 por ciento de menores vacunados, porque en Rosario apenas lograron alcanzar al 35 % de la población vacunable. "Esta pasando en todas las grandes ciudades en el país", indicó Martorano y relacionó la situación con los efectos de la pandemia, cuando las personas se alejaron de los centros de salud.



Por eso, explicó, "intensificaremos no sólo la campaña en los barrios, sino que ahora iremos puerta a puerta acá en el centro. Los chicos que no están en los jardines están en su casa, así que les acercaremos las vacunas".



Cómo funciona la campaña

La vacunación en espacios maternales y educativos comenzó este lunes en el jardín Campanita, de Santa Fe al 2700. Durante las semanas previas, las docentes notificaron a los padres de la campaña de salud y pidieron las autorizaciones correspondientes.



Para las docentes se trata de una buena iniciativa. "Esperamos que los chicos tengan la oportunidad de vacunarse en el jardín", explicaron cuando se dio inicio al operativo.



La campaña de refuerzo de las vacunas triple viral y antipoliomielítica comenzó a principios de mes y continuará hasta el 14 de noviembre o, como destacan las autoridades sanitarias, hasta que no quede un niño o niña sin vacunar.