Tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus: a quiénes vacunarán

Titulares de ministerios de Salud de todo el país acordaron comenzar con la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.



Fue en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud y las vacunas estarán disponibles para las personas que se hayan vacunado hace 120 días o más.



"Vamos a avanzar con la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna contra Covid-19 en todo el país. Es una decisión que tomamos en conjunto con ministras y ministros de salud de todas las provincias en el último Consejo Federal de Salud", señaló Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.



En principio, la tercera dosis de refuerzo estará disponible para personas mayores a 50 años y se priorizará también a quienes pertenezcan a grupos de riesgo como pacientes oncológicos, trasplantados o con enfermedades crónicas, entre otros.



El Consejo Federal de la Salud estuvo encabezado por Carla Vizzotti y se analizó la situación epidemiológica actual teniendo en cuenta los beneficios que trajo la vacunación contra el Covid19 para evitar complicaciones, internaciones o muerte al contraer el virus.



Además, se analizó la aplicación del tercer refuerzo luego de que pasaran 6 meses desde que se comenzó a aplicar el segundo refuerzo.



"Contamos con las vacunas necesarias para avanzar con esta estrategia", sostuvo Vizzotti. La ministra explicó que el Coronavirus "no ha mostrado una estacionalidad definida como sucede con otras patologías, evidenciándose un aumento de casos incluso durante el verano, por lo cual es importante seguir adelante con la posibilidad de estar más protegidos, sobre todo si hablamos de los sectores con más riesgo".



Además, Vizzotti invitó a vacunarse a quienes no completaron los esquemas de vacunación.



"Es fundamental sostener la vacunación para mantener la situación epidemiológica que logramos. Si no te diste tu primer o segundo refuerzo, es el momento. Y también para completar esquemas y refuerzos de niños y niñas", señaló la ministra.