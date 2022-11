Primeros dos casos Candida auris en Argentina: lo que se sabe del “súper hongo”

Sociedad Detectan los primeros dos casos del hongo Candida auris en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de dos casos de Candida auris en el país, lo que constituye el primer brote registrado en una institución de salud en Argentina.preocupante en todo el mundo: incluso un grupo de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)ya que, según los especialistas, la infección desi no se toman medidas de prevención.La preocupación de los científicos está basada en tres factores. Primero, aseguran que esta levadura "a menudoque se utilizan habitualmente para tratar las infecciones por Candida".En segundo lugar, señalan que "", lo que puede dar lugar a una gestión inadecuada producto de la detección tardía.Y por último: "". Ante esa circunstancia, los científicos de los CDC hacen un llamado a "identificar rápidamente Candida auris en un paciente hospitalizado para que los centros de salud puedan tomar precauciones especiales para detener su propagación".La Candida auris, explican los especialistas, “puede ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse por todo el cuerpo,” e incluso la muerte de algunos pacientes.Aunque todavía no comprenden exactamente cómo se propaga, hasta el momento se sabe que el hongoJohanna Rhodes, epidemióloga del Imperial College de Londres y quien ayudó a abordar un brote de Candida auris en Inglaterra en 2016, le dijo recientemente a New Scientist que otra característica alarmante de este hongo, el cual se identificó por primera vez en 2009 en Asia, es "el hecho de que. Es resistente a los desinfectantes comunesSegún los integrantes de los CDC, "ha causado infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas e infecciones de oído". También se han aislado muestras respiratorias y de orina, pero, advierten, "no está claro si causa infecciones en el pulmón o la vejiga".De acuerdo a los datos disponibles, los científicos señalan que los factores de riesgo son generalmente similares a los de otros tipos de infecciones por Candida. Es decir, "cirugía reciente, diabetes, antibióticos de amplio espectro y uso de antimicóticos". Y aclaran: "se han encontrado infecciones en pacientes de todas las edades, desde bebés prematuros hasta ancianos".