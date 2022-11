Quiénes cobran este martes Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1 cobrarán este martes por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).



El organismo previsional indicó que pagará en noviembre las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones con el aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria que tendrá su próxima revisión por Ley en diciembre 2022.



La ANSES subrayó que en noviembre se abonará la tercer cuota del bono extra de $ 7.000 para los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo y de $ 4.000 para los que cobren hasta dos salarios mínimos, al tiempo que continúa el pago de las Asignaciones de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 14 de noviembre próximo".



También sigue el abono de las Asignaciones de Pago Único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento para la primera y segunda quincena de octubre hasta el 14 de noviembre 2022, en tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo comenzarán a pagarse el 8 de noviembre para los titulares con DNI terminado en 0.



A su vez, el 8 de noviembre estarán disponible la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar para los beneficiarios con documento concluido en 0.



El 8 de noviembre próximo comenzará el pago de las Asignaciones de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI y proseguirán hasta el 12 de diciembre 2022.



En noviembre también se hará efectivo el pago de la primer cuota del Refuerzo de Ingresos denominado IFE 5 de $ 22.500 para las personas sin ingresos, que no posean propiedades, ni reciban asistencia del Estado.