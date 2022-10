Instagram reporta fallas y registra un bloqueo masivo de cuentas

Hace unas horas, usuarios de Instagram comenzaron a sufrir varios problemas con sus cuentas personales. El primer indicio que vieron muchos fue la pérdida repentina de gran cantidad de seguidores, sin que hubiera una explicación lógica. Pronto se supo el motivo: la red social -una de las más grandes del momento y parte del grupo META- disparó un bloqueo masivo de cuentas. Muchos usuarios recibieron notificaciones por supuestamente "infringir" las normas de la comunidad.Los usuarios rápidamente se quejaron de lo ocurrido, pues muchos aseguraron que en sus cuentas no existía ningún tipo de contenido inapropiado. Las quejas se hicieron oír, en particular, en Twitter."Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022", decía el mensaje de Instagram junto con la explicación de que eso ocurre cuando se rompen las reglas de la red social, y bajo la advertencia que de no poder confirmar la identidad del usuario, la cuenta se borrará definitivamente.El problema está sucediendo a nivel masivo. Es por ello que la propia red social ha aclarado públicamente que lo que muchos están experimentando es un error del sistema que nada tiene que ver con el contenido que han publicado los usuarios, y que lo están solucionando para que a la brevedad cada persona recupere su cuenta.Desde la cuenta de Instagram en Twitter comunicaron lo siguiente: "Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. #instagramcaido".