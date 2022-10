Las condiciones climáticas anticipan "gran cantidad de mosquitos" en la región

Llegada de lluvias

Fumigaciones

Aire libre y repelentes

La combinación de mañanas frescas con tardes un poco más calurosas y noches donde la temperatura vuelve a bajar, muestra una gran preferencia entre los que son habitué de los parques y plazas.Pero la primavera, es también el inicio de la temporada de mosquitos y para este año se anticipa una “abundante cantidad de insectos” en la región.De acuerdo a un ingeniero agrónomo, las precipitaciones semanales que se empiezan a registrar, acompañadas de días de alta temperatura son propicios para la reproducción de los insectos.“Como todos los insectos son clima-dependientes. Veníamos con etapas sin lluvias durante largos períodos y eso frenó un poco la aparición de los insectos, principalmente de los mosquitos que necesitan sí o sí la presencia de agua para cumplimentar su ciclo”, señaló en El mejor día de la semana (Radio 2 Rosario), Luis Vignaroli.De acuerdo al especialista a partir del cambio de estación y con la llegada de lluvias seguidas de altas temperaturas “vamos a tener, indudablemente, apariciones de estos insectos en cantidades importantes”, señaló.“En biología nada es seguro. Pero de acuerdo a las condiciones que estamos teniendo y se están anunciando, yo creo que va a ser un año de abundante cantidad de estos insectos”, aseveró el ingeniero agrónomo.Ante este panorama, desde Radio 2 le consultaron sobre la eficacia de las fumigaciones y sobre el momento ideal para realizarlas. “Habría que tener algunas cuestiones en cuenta. Por un lado, son efectivas, pero hay que tener en cuenta que con las fumigaciones solamente se van a eliminar las etapas adultas. No actúan en las etapas juveniles”, explicó.“Esto quiere decir que, si haces aplicaciones aisladas y con ventanas de tiempo prolongadas, vas a seguir teniendo el problema. Tal vez lo disminuyas, pero vas a seguir teniendo, porque matas a los insectos en un momento, pero a los pocos días, ya tenés una reconstitución de la población que va a seguir molestando”, aclaró el ingeniero.Vignaroli sumó algunos consejos para quienes quieren disfrutar del aire libre sin ser picados. “Lo principal es aplicarse repelente cada cuatro o cinco horas y no una sola vez a la mañana porque pierde efectividad. A eso se le puede sumar el uso de ropas claras porque los colores oscuros atraen a los mosquitos”.Con respecto a la actividad física, el especialista explicó que cuando se está ejercitando el cuerpo genera dióxido de carbono y ácido láctico que atrae a los mosquitos. “Entonces hay que evitar hacer gimnasia o ejercicio en horarios donde el mosquito abunda como puede ser a la tardecita porque sino, le vamos a estar brindando una fuente de alimentación”, sostuvo.Por último, Vignaroli habló de los jejenes y explicó que los repelentes no son del todo efectivos contra estos insectos. “La única manera de estar protegido es con mangas largas o tener zonas del cuerpo lo menos expuestas posibles”, concluyó. Fuente: (UnoSantaFe)