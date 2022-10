Planes de ahorro: titulares piden mejorar la legislación sobre los contratos

Resistencia albergó un encuentro de referentes del NEA y el Litoral de quienes se vieron perjudicados por el aumento desmedidos de las cuotas. Acordaron una iniciativa parlamentaria para otorgar certidumbre respecto de las variaciones de lo que se abona mes a mes.Se efectuó en la capital chaqueña una reunión entre referentes de autoconvocados perjudicados por la suba de cuotas de planes de ahorro para adquirir vehículos cero kilómetro, ocasión en la que se insistió con la necesidad de que la política mejore la legislación al respecto y proteja a los consumidores ante la arbitrariedad empresarial.En la ocasión, estuvieron presentes representantes de Chaco, Misiones y Entre Ríos quienes compartieron experiencias basadas en las propuestas para alcanzar soluciones de fondo como también los avances que pudieran darse en materia judicial.Celia Rivero, una de las voces locales de quienes se encuentran en esta situación, manifestó su satisfacción por la convocatoria pero no soslayó el lamento de que no concurrieran legisladores nacionales, ni diputados ni senadores, los encargados de materializar las propuestas que traerían la solución de fondo.No obstante, y más allá de las ausencias, sí destacó que el diputado nacional Juan Manuel Pedrini hiciera llegar su iniciativa que entienden que más allá de las buenas intenciones queda a mitad de camino porque atiende la coyuntura.En ese escenario, consideran que la propuesta del referente misionero Marcelo Macarino aporta cuestiones más estructurales principalmente al ponerle un tope a lo que podrá representar la cuota en la relación con los ingresos del ahorrista y también apunta a que se eliminen las publicidades engañosas sobre ofertas de planes con "cero interés" y que los vehículos que se ofrezcan sean producidos íntegramente con insumos nacionales, de manera tal de no atar al dólar la variación del coche. Fuente: (DiarioNorte)