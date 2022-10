Qué es lo que comen los argentinos: una encuesta detalla alimentos más elegidos

Los argentinos ubican a la carne en el centro de su dieta diaria y 7 de cada 10 la consumen con mucha frecuencia.



Así se desprende del Estudio de Consumo de Alimentos que realizó la Fundación COLSECOR reveló, además, que los lácteos y verduras ocupan un lugar destacado en el consumo semanal y diario. ¿Qué es lo que comen los argentinos?

El estudio profundizó en la mesa de los argentinos para saber cuáles son los principales consumos de alimentos en el país y también reveló que dieta eligen los encuestados: "El 61,3% acuerda mucho o algo en que la carne es insustituible y es mayor la proporción de varones que suscribe esta afirmación que la de mujeres: 69,1% y 52,2% respectivamente".



Las principales carencias que se ven en el informe son en la variedad de esta elección de carne: los resultados revelaron un alto consumo vacuno y de pollos, pero bajos niveles en cerdos y aun menores en pescados y mariscos, algo que no es tan usual en la dieta argentina.



Al ser consultados sobre la principal bebida que consumen de manera diaria, el 57,2% de las personas indicaron que consumen agua, mientras que la segunda preferencia de consumo son las infusiones, tés y cafés por ejemplo, con el 42,3%. Más atrás las gaseosas con 21,8% y las aguas saborizadas con un 17%. ¿Qué dietas eligen los argentinos?

Desde COLSECOR, aseguraron que los datos del informe "proponen generar un debate y reflexión sobre diferentes cuestiones como la accesibilidad, las diferencias en el consumo, la responsabilidad y la ética del consumo" sobre la mesa de los argentinos.



Una de las dietas que más crecen en el mundo y en el país son el vegetarianismo y el veganismo, que optan por no consumir productos derivados de los animales por diferentes motivos que van desde proteger el ambiente de la nocividad que provoca la cría de ganado hasta la protección de todas las especies.



De los argentinos, el 71% consume carne con frecuencia y describe su estilo actual de alimentación como omnívoro. El 25% tiene un estilo flexitariano, lo que implica que consume carne de vez en cuando pero está intentando reducir su consumo en el futuro. El 3% define su alimentación como vegetariana y el 1% como vegana.



También en el estudio decidieron consultar a los participantes sobre la relación de las dietas elegidas en relación a su economía y cómo esta impacta en qué eligen comer. El 46% de los encuestados pusieron al aspecto económico como el principal problema por el cual no mejoran su alimentación.



