Procrear: el martes 1º reabrirán inscripciones e incluye a Paraná

Cómo anotarse

Requisitos

El martes 1º, y hasta el 15 de noviembre, se podrán anotar para acceder a 526 viviendas construidas a lo largo de 27 Desarrollos Urbanísticos Procrear II en 11 provincias.“Esta convocatoria tendrá la novedad de que por primera vez se ofrecerán unidades de predios que han sido construidos íntegramente bajo esta gestión, a partir del relanzamiento de este programa en 2020, y que están dentro de las 30 mil que pensamos hacer en total de esta línea”, explicó el funcionario nacional.Los predios disponibles serán: Bahía Blanca, Canning, Carmen de Patagones, Merlo, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel, San Nicolás (Buenos Aires); Roque Sáenz Peña (Chaco); Alejandro Roca, Barrio Liceo y San Francisco (Córdoba); Corrientes (Corrientes);; La Dormida, Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martín y San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Zapala (Neuquén); Tartagal (Salta); Río Gallegos (Santa Cruz); Estación Cambios, Rafaela y General Lagos (Santa Fe).Así, a partir del 1 de noviembre, los postulantes podrán inscribirse ingresando a www.argentina.gob.ar/habitat. En el caso de Paraná, se trata de viviendas ubicadas en el complejo de calles Pablo Crausaz, General Gerónimo Espejo, General Sarobe y avenida Ejército.Desde el 1 de noviembre, interesadas se podrán inscribir a través de la página web del Ministerio. Allí, además se encuentran los requisitos necesarios que se deberán cumplir para poder acceder al sorteo.* No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.* No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.* Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.* Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.* Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.* Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.* Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.* Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.* No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.* Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.* El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.1. Matrimonio.2. Unión convivencial.3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.* Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.