Despertó el joven accidentado en picadas de motos: "Reconoció a todos”

Se cumplió una semana del terrible choque entre las motos de Baltazar Odriozola y Lisandro Sánchez contra una camioneta F100 en la localidad de Gualeguaychú.El siniestro ocurrió en horas de la tarde del viernes 21 de octubre en Clavarino y Sáenz Peña. Odriozola se llevó la peor parte debido a que no tenía puesto el casco y las consecuencias en su cráneo fueron de gravedad.El adolescente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario donde no llegó a estar 48 horas porque debió ser llevado hacia el Hospital San Martín de Paraná.Ahora, la familia confirmó que tras extraerle la respiración mecánica y bajar la sedación, Baltazar “reconoció a todos” y hasta comió un poco de yogurt. Los avances son firmes para que el joven vuelva a recuperar su vida habitual, aunque resta un recorrido médico para que alcance el alta definitiva.“Esto es obra de Dios. Gracias a todos por sus oraciones”, escribió una familiar cercana de Baltazar que celebró el gran avance del joven.Por otra parte, continúan realizando un campeonato de penales y venta de pollos para reunir fondos: “El Hospital no nos cobra absolutamente nada, pero hay que mantenerse en Paraná mientras Baltazar está internado”, aclararon.Mientras tanto, la fiscalía a cargo de Lucas Pascual, evalúa las cámaras de seguridad para determinar la velocidad de los vehículos y determinar posibles responsabilidades. Recordemos que el conductor de la F 100 presentó alcoholemia positiva, aunque tenía la prioridad de paso por ir por la derecha y además contaba con la licencia de conducir al día.En tanto, los jóvenes involucrados en el siniestro no tenían licencia de conducir, ni seguro de sus motos, ni el casco obligatorio, publicó