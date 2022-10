Patronato en Mendoza: itinerario de viaje y las recomendaciones para los hinchas

Itinerario de viaje



Patronato jugará ante Talleres de Córdoba por la final de la Copa Argentina 2022 este domingo a partir de las 20:30 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.transmite en vivo desde la ciudad de Mendoza donde se palpita la histórica final del rojinegro.El Club Atlético Patronato hizo de público conocimiento el itinerario de viaje para los transportes que partirán desde la sede hasta la ciudad de Mendoza (colectivos, traffics y vehículos particulares), para asistir a la final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas.- Hora de salida: 00 horas desde el Club (calle Grella), con tolerancia de espera de 15 minutos- Hacia Santa Fe por RN 168- Autovía RN 19 hasta San Francisco- RN 158 hasta Villa María- RP 30 de Río Cuarto a San Luis- RN 7 hacia Godoy CruzEste esquema fue coordinado por el Club en conjunto con las Policías de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, para garantizar la seguridad de la parcialidad rojinegra.La Policía de Mendoza informó las siguientes normativas a tener en cuenta a la hora del viaje:NO se podrá ingresar a la provincia de Mendoza con carnes, se realizarán controles y en su caso, decomiso- NO se podrá ingresar con bebidas alcohólicas a dicha provincia- NO se permiten banderas que superen los 2 metros x 1 metro- SI se permiten: tirantes e instrumentos musicales- NO se permite pirotecnia, fuegos de artificio o elementos similares- Cada persona tiene que poseer la entrada correspondiente, ya que no habrá venta de entradas en el estadio.