Emitieron alerta por tormenta para una zona de Entre Ríos y otras provincias

Alerta amarilla para una zona de Entre Ríos

alerta amarilla correspondiente a la provincia de Entre Ríos, están abarcados los departamentos de Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala – Uruguay.

Alerta naranja por nevadas persistentes y fuertes

Día D: domingo, tormentas fuertes

Además dio a conocer un alerta naranja por nevadas para Neuquén.En elLa advertencia fue emitida este sábado y“El área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”, se indicó desde el SMN. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada, detalló.Podría afectar la zona de cordilleras de Huiliches, de Lácar y Aluminé, y el Lago, en Neuquén."El área será afectada por nevadas persistentes y fuertes. La nieve acumulada podría alcanzar entre 30 y 60 cm, con los mayores acumulados en las zonas más elevadas. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas", precisó el SMN. Y agregó que el fenómeno "podría estar acompañado por vientos fuertes, con reducción de visibilidad por la nieve en suspensión".Con respecto al alerta amarillo por nevadas, el organismo nacional indicó que afectará la cordillera de Cushamen en Chubut; y la zona de Bariloche, la cordillera de Pilcaniyeu y de Ñorquincó, en Río Negro.. La nieve acumulada puede alcanzar entre 15 y 25 cm de altura. Los mayores valores se esperan en las zonas más altas. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas", explicaron desde el SMN.El fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.Por último, el organismo emitió alertas amarillo por vientos para General Alvear y la zona baja de San Rafael y Malargüe, de Mendoza; en Gobernador Dupuy, San Luis; y en Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó, Lihuel Calel, Chical Co y Puelén, de La Pampa; en el este de El Cuy y General Roca, Río Negro; en Meseta de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, Santa Cruz; y en Confluencia, este y oeste de Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Loncopué, Picunches y Ñorquín, en Neuquén.El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h."La zona costera de la Patagonia estará afectada durante el día domingo por vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h", concluyó el organismo.El avance frío durante la madrugada del domingo por la región central del país será de manera brusca, con ráfagas muy fuertes y peligrosas que podrán acercarse a los 100 km/h sobre la región de Cuyo, y alcanzar los 60 a 80 km/h en otros puntos de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, detallaDe la misma manera, se indica que “es probable también la activación repentina de tormentas fuertes entre la madrugada y la primera mañana del domingo sobre el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, con abundantes precipitaciones localizadas durante algunas pocas horas, granizo aislado y ráfagas muy violentas en forma puntual”.Elonce.com.