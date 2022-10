Se retomará en Diputados el debate sobre la Ley de Humedales

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará el próximo jueves el debate del proyecto de Ley de Humedales, que iba a ser dictaminado el pasado jueves 29 de septiembre en una reunión que se suspendió pocas horas antes de su realización, ante el pedido de gobernadores provinciales para poder fijar sus posiciones sobre el tema.



El presidente de la comisión de Recursos Naturales, el oficialista Leonardo Grosso, convocó al plenario que integran con Presupuesto y con Agricultura para el próximo jueves a las 11 en el edificio anexo C.



El proyecto estaba listo para ser dictaminado el pasado jueves 29 de septiembre, cuando se iba a retomar un cuarto intermedio al que las comisiones habían pasado una semana antes, el jueves 22.



Sin embargo, en la tarde del martes 28 de septiembre, la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, resolvió suspender ese plenario de comisiones, en una decisión que surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.



Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó ese día que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".



En el suspendido plenario,el grueso del oficialismo, parte del interbloque Federal y la Izquierda iban a buscar dictamen de mayoría sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, en base a iniciativas presentadas por legisladores del FdT y la oposición y en medio de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley.



La urgente sanción de una ley de protección y gestión sostenible de los humedales es reclamada por organizaciones ambientalistas desde hace años, aunque la demanda se agudizó en los últimos meses producto de los recurrentes incendios forestales que afectan a la zona de islas del delta del Paraná, en Santa Fe, y otros puntos del país, especialmente en Córdoba y San Luis.



Los proyectos en estudio contemplan una definición de los humedales y proponen la realización de un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.



Desde Juntos por el Cambio se inclinaban a propiciar un dictamen de minoría ya que no comparten el cronograma fijado por el oficialismo y mantienen diferencias con la propuesta del FDT.



También podría presentar su propia propuesta la bancada de derecha Avanza la Libertad, que lidera José Luis Espert.



Además, el martes 27 de septiembre, especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.



La decisión de avanzar en el debate había sido acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.



La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados.