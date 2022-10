Hallaron a una pareja de hurones en conocido “shopping” de Santa Fe

Rescatados

Carnívoro

En la mañana del jueves, personal del Cobem, el Imusa y la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, rescataron una pareja de hurones que estaba atrapada en una sala de máquinas dentro del Shopping La Ribera.Según contó Guillermo Álvarez, subsecretario del área, recibieron un llamado al 0800 advirtiendo sobre la situación.Al acercarse, los rescataron, evitando cualquier tipo de peligro para los animales, y fueron liberados en zona silvestre en las inmediaciones del Shopping, ya que aparentemente, tenían crías en el lugar."No es la primera vez que observamos animales silvestres no domésticos en zonas urbanas”, explicaron y agregaron que "se ha vuelto cada vez más común encontrarnos en áreas urbanas con especies de animales no domésticas. Seguramente esto tiene relación con la reducción de muchos de los hábitats de estos animales, pérdidas de territorios, refugios y alimentos ante las quemas" agregó el funcionario.Andrés Pautasso (integrante del staff del Museo Ameghino) contó que no es tan frecuente ver este tipo de hurones. “Son carnívoros y sobre todo cazan cuises. No diría que son raros de ver, pero tampoco son abundantes. Es más habitual encontrarlos en las banquinas de las rutas donde cazan cuises y muchos mueren atropellados”, explicó aEl especialista también precisó que este tipo de hurón, cuyo nombre científico es Galactis Cuja, pertenece a la familia del lobito de río. En la guía que categoriza a los mamíferos de la Argentina, se destaca que hay poblaciones de hurones en buena parte del territorio nacional (más del 68%).“Son frecuentes en hábitats de pastizales, sabanas y estepas. Y es una especie rara en hábitats de altura, áridos y muy densos de vegetación, como las selvas”, precisa este trabajo científico.