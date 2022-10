Carta abierta de un Veterano: ”Es simple, estuviste o no estuviste en la Guerra”

En la próxima sesión de la Cámara Baja ingresaría un proyecto de ley para la aceptación de Veteranos de Guerra Continentales.



El texto autoría de los diputados Florencia Lewtak (PRO) y Martín Arjol (UCR) propone otorgar el reconocimiento como veteranos de guerra continental a civiles, oficiales, suboficiales y soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hubieran prestado servicios de forma efectiva entre el 2 de abril y el 14 de Julio de 1982, en cualquier espacio del territorio nacional.



En declaraciones a La Gaceta Online, Fernando Jaime, ex-combatiente, sobreviviente del Crucero Belgrano, expreso su opinión sobre esta iniciativa y a continuación se transcribe a modo de carta abierta:



“Desde la presidencia de Néstor Kirchner se viene fogoneando este tipo de ideas, debe ser la trigésima intentona en ese sentido, la mayoría desconocen la historia.



Es una búsqueda de votos a cualquier costo, no va a prosperar la ley, sobre todo entendiendo que deben existir alrededor de 400 mil movilizados y ninguna institución va a aguantar el impacto económico de sumar esa cantidad de beneficios.



Estamos cansados de estos experimentos que quieren crear veteranos 40 años después, es simple, estuviste o no estuviste en la guerra, no se pueden inventar ex-combatientes mediante una ley.



No le damos mayor entidad a estas movidas pero buscamos contactar a los autores para explicarles nuestra posición y contarles nuestra historia”.