Una mujer cayó a un pozo, convulsionó y fue hospitalizada

Una mujer se encuentra internada en el Hospital Cullen tras sufrir un brutal accidente de tránsito este jueves en el centro de la ciudad de Santa Fe. La motociclista no logró advertir con tiempo un corralito de Aguas Santafesinas y cayó con su vehículo al pozo.



El hecho ocurrió en horas del mediodía en la intersección de calle Tucumán y Saavedra, en el centro de la ciudad de Santa Fe.



La mujer circulaba a bordo de su motocicleta por calle Tucumán y dobló hacia al sur para tomar Saavedra. En ese momento, un auto estacionado le impidió ver con anticipación el corralito de Aguas Santafesinas que se encuentra allí y terminó chocando contra él. La moto cayó por completo dentro del pozo y la víctima terminó sobre el asfalto con graves heridas en la cabeza.



“La mujer se cayó y empezó a convulsionar. En un momento perdió el conocimiento, pero después volvió en sí. Lo que sí estaba muy dolorida y asustada”, expresó una testigo del accidente.



A raíz del fuerte golpe, la víctima fue trasladada por una unidad del servicio de emergencia 107 hacia al Hospital Cullen. Desde el nosocomio informaron que la mujer ingresó “lúcida” con “una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo encefalocraneano aparentemente leve”. Le realizarán una tomografia para corroborar su estado de salud.



Además, vecinos del lugar explicaron que el corralito de Aguas Santafesinas, que tiene 6 metros de largo por 80 centímetros de profundidad, hace alrededor de dos meses que está pendiente de reparación.



“Si no hubiera estado ese agujero no hubiera pasado nada, pero se ve que tienden a hacer esto. Hace el arreglo y lo dejan abierto. La mujer tuvo un golpe en la cabeza, pero podría haber sido algo mucho peor”, concluyó la testigo.



Fuente: Aires de Santa Fe