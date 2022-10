El conmovedor posteo de Esteban Bullrich sobre su lucha contra la ELA

Esteban Bullrich publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram donde se muestra con el nuevo soporte de la silla de ruedas que le permite mantenerse en pie.Con una descripción conmovedora, el exsenador de Juntos por el Cambio expresó: "Y un día, volví a los dos metros dos (con ayuda)".La publicación tuvo cientos de mensajes de apoyo de personas que siguen el día a día de su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticado en 2021.Con el correr de los meses su estado de salud se fue deteriorando, lo que ocasionó que en diciembre de 2021 renunciara a su banca en el Congreso.Con el tiempo y utilizando sus redes sociales, el político comenzó a mostrar su lucha contra la enfermedad que no tiene cura y que no existe explicación de por qué una persona la tiene.Hace tan solo unos días el exministro de educación de Mauricio Macri había criticado la interna de Juntos por el Cambio: "Llegó la hora de escuchar más, dejar los egos de lado y entender que la política es representar. Es ser la voz de los que no la tienen. Demostremos que estamos a la altura".El Ministerio de Salud describe que se trata de una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras que genera debilidad muscular.Hasta el momento, la ciencia no pudo develar por qué las personas comienzan con la enfermedad, pero con el tiempo sí avanzaron en mejorar el estado anímico y de salud de los pacientes.La ELA a menudo comienza con fasciculaciones musculares y debilidad en una extremidad o dificultad para hablar.Eventualmente, la ELA afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar y aún no hay cura para la enfermedad.En la mayoría de los casos los síntomas comienzan en las manos, los pies o las extremidades y luego se extiende a otras partes del cuerpo.A medida que la enfermedad avanza y las neuronas se destruyen, los músculos se debilitan. Con el tiempo, esto afecta la masticación, la deglución, el habla y la respiración.