Mundial: INADI lanzó manual para evitar uso de estereotipos y violencias

Racismo y xenofobia

Discriminación

Violencia en el juego

Género y diversidad sexual

El manual completo

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) junto a la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual publicaron un manual de recomendaciones para periodistas y comunicadores de cara al Mundial de Qatar 2022.El documento se titula "Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2002", tiene 21 páginas y lanza sugerencias para evitar la discriminación y la violencia, en todos sus sentidos.En esa línea, con el objetivo de "tomar algunos recaudos para que en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos", en el escrito se ofrecen herramientas prácticas para llevar a cabo "su tarea de modo más sencillo".El cuadernillo se divide en cuatro ejes: racismo y xenofobia; violencia en el juego; discriminación y género; y diversidad sexual.En primer lugar, se aconseja no usarse la palabra "negro" para referirse a la comunidad afro. Además, tampoco se sugiere decir "piel oscura" o similares, y en su lugar recomienda usar la denominación "afro" o "afrodescendiente".Luego, extiende la sugerencia al referirse a hechos negativos o prácticas y clandestinas. Por ejemplo, considera equivocado decir frases tales como "se ve negra la suerte del equipo".En ese sentido, recomienda "evitar la utilización de referencias étnicas de manera discriminatoria e irrespetuosa de personas y de la diversidad cultural de sus identidades". Y ejemplifica con un ejemplo erróneo: "Las declaraciones del jugador fueron las de un indio, no se entendió nada".Luego, recomienda "evitar la discriminación étnico-racial a través de comentarios basados en generalizaciones y estigmatizaciones", como por ejemplo: "los negros son de correr mucho". También aconseja hacer lo mismo teniendo en cuenta las religiones, creencias y cultos que reproducen imágenes simplistas, espectacularizantes y criminalizantes.El organismo aconseja usar "enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones" en referencia al peso de los jugadores o a los cortes de pelo, entre otras cosas.Luego, sugiere "no utilizar adjetivaciones o comentarios para descalificar el desempeño basados en la edad o discapacidad de las personas". Por ejemplo, considera erróneo: "Ya está viejo para este deporte", o "ese/a réferi está ciego/a".Además, sugiere no utilizar metáforas estigmatizantes o recurrir en comparaciones con animales, tales como "mono" o "burro", para señalar a nadie.En este apartado, el INADI insta a los medios a no avalar ni promover "situaciones de violencia sobre árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos", y también "evitar la difusión de imágenes como patadas, disturbios, banderas o invasiones".Sugiere también no "pronunciarse positivamente sobre jugadas que impliquen acciones malintencionadas y/o lesiones al rival", como por ejemplo: "El rival es el enemigo dentro del campo de juego".En ese sentido, aconseja no promover ni reproducir "cánticos o comentarios agraviantes de las parcialidades de los equipos".Además, aconseja no utilizar "lenguaje belicista", es decir, comparar los comentarios deportivos a referencias a un enfrentamiento o una guerra. Por ejemplo, no utilizar: "Hoy es a matar o morir" o se trata de "un partido de vida o muerte".El organismo liderado por Donda aconseja que cuando se realicen referencias sobre la orientación sexual y/o identidad de género de la persona que practica el deporte "sea de un modo inclusivo y respetuoso de derechos, teniendo siempre en cuenta la identidad autopercibida por esa persona y el modo en que decide ser nombrada".Además, expresa: "Si estos comentarios no tienen interés informativo, se sugiere evitarlos".También señala "evitar comentarios y la difusión de imágenes sexualizantes y/o cosificantes sobre las mujeres que concurran al estadio". Se muestra en desacuerdo, por ejemplo, con resaltar la belleza de fanáticas o fanáticos con frases.Por último, recomienda evitar descalificaciones o estereotipos basados en el género al momento de referirse al desempeño de árbitras o asistentes. Por ejemplo, es incorrecto decir: "Habría que revisar si una mujer está a la altura de un partido de mundial". (cadena tres)

Recomendaciones para period... by Juan Esteves