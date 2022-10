Maquinista rescató a un perro que habían encadenado a las vías del tren

Pozo del indio, provincia de Chaco. Buscamos al perrito y a los responsables. pic.twitter.com/af2CLdA6Bh — Fer Pieroni (@FernandoPieron4) October 25, 2022

El maquinista de un tren de pasajeros que iba desde la localidad de Sáenz Peña hasta Chorotis, en Chaco, liberó a un perro que había sido atado a las vías y abandonado por su dueño. El hombre logró detener la locomotora a tiempo dado que iba a baja velocidad.Al relatar lo ocurrido, el maquinista dijo que junto a un compañero comenzaron a bajar la velocidad al notar la presencia del perro, que lucía como "un bulto a 300 metros"."Tocamos bocina y no salía, nos pareció raro. Vimos a un animal que estaba en las vías. Empezamos a frenar y notamos que el perro estaba desesperado, atado, haciendo fuerzas para salir", comentó el hombre de 31 años, quien detalló que el animal estaba sujeto por una cadena.Una vez que el tren se detuvo, su ayudante de 28 años descendió para liberar y desatar al perro, que se fue caminando hacia el costado de las vías.El maquinista aseguró que "es normal que aten a los perros así en las vías", pero que esta vez las imágenes se hicieron virales porque él decidió filmarlo y lo compartió en su estado de WhatsApp.El activista Fernando Pieroni, que compartió el video en sus redes, pidió información sobre los responsables del acto de maltrato animal y le solicitó a los residentes de la zona que, en caso de encontrar al perro, lo cuidaran para que no volviera a ser víctima de un acto de crueldad.Finalmente, el can fue encontrado sano y salvo y quedó a resguardo en la casa de un amigo del conductor del tren, mientras que los ciudadanos de las localidades cercanas están buscando al dueño del animal para denunciarlo por maltrato animal.