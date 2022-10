Histórico: Patronato venció a Boca y pasó a la final de la Copa Argentina

PENALES: Patronato vs. Boca 1-1 (3-2) - Semifinal Copa Argentina 2022

Video: PENALES: Patronato vs. Boca 1-1 (3-2) - Semifinal Copa Argentina 2022

La vibrante definición por penales

Patronato venció a Boca tras una vibrante definición por penales, tras finalizar el partido en 1 a 1 en San Juan. El Rojinegro pasó a la final de la Copa Argentina, por primera vez en su historia.El desarrollo del primer tiempo fue de ida y vuelta y, en ese aporte, el Patrón fue superior por intensidad e intenciones. Y de tanto ir y buscar, apenas superada la media hora de partido, que en un pique largo le ganó con el cuerpo al endeble Facundo Roncaglia.Desde entonces y hasta la conclusión del primer tiempo las características del partido no se modificaron por la plausible actitud de Patronato, que pese a la ventaja siguió yendo por más ante un Boca inconexo y sin ideas.Sin embargo en el arranque del complemento Sava vio cosas que no le cerraban del todo y realizó dos variantes de movida, tocando el cincuenta por ciento de la línea de cuatro defensiva, que fue toda su ala izquierda, con las salidas de los amonestados Juan Cruz Guasone y Lucas Kruspzky.Lo de Boca, en tanto, con los 11 del comienzo, trató de mostrar otra cara y buscó atacar con más ímpetu, tratando de aprovechar especialmente a un Sebastián Villa que había quedado muy aislado en la etapa inicial. El colombiano se fue desde la izquierda del ataque boquense, donde no había podido con la efectiva marca de Raúl Lozano, hacia el medio, y desde allí entró un poco más en contacto con el balón.Y su jerarquía terminó haciendo el resto cuando poco antes de la media hora enganchó dentro del área del "Patrón" y fue derribado por el capitán Carlos Quintana, generándose el consecuenterematando a la izquierda de Facundo Altamirano, que se arrojó hacia su derecha.A partir de allí el desarrolló se volvió más friccionado, porque los jugadores de Patronato fueron con mucha vehemencia a cada pelota dividida, obligando al árbitro Yael Falcón Pérez a amonestar a ocho de ellos contra ninguno del "xeneize".Y en el final Patronato volvió a ser el del comienzo, el del primer tiempo, apretando a Boca contra Javier García y provocando un par de tiros libres desde los costados del área auriazul que generaron riesgo cierto para el campeón de la LPF.Como el partido terminó 1 a 1, los equipos fueron a penales. AllíDe esta manera,