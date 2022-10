Los hinchas Rojinegro viven con emoción la previa de la semifinal: testimonios

Video: Testimonios de los primeros hinchas que llegaron al estadio en San Juan

Desde las 21:30hs, en el Estadio San Juan del Bicentenario se disputará la semifinal de la Copa Argentina que jugarán Boca y Patronato. Pasadas las 19 horas, comenzaron a llegar los primeros hinchas al estadio para alentar al Santo., con móviles en vivo desde San Juan, estuvo en la previa del partido y rescató los testimonios de los hinchas que aguardaban con muchas expectativas el encuentro.“Desde Paraná, venimos a hacerle el aguante a Patronato como siempre. Tuvimos uno inconvenientes en el viaje, pero por fin llegamos. Hoy nos llevamos el pase a la final”, expresó aMarcos, un hincha.Otro simpatizante, agregó que “tenemos muchas ganas de pasar a la final. Vamos a ir a Mendoza y luego a la Libertadores”. Emocionado por el momento que estaban por vivir, el joven mencionó que “a pesar de haber descendido, vamos a volver a Primera”.“Fue re largo el viaje, pero valió la pena. No nos imaginábamos llegar hasta acá y as algo hermoso. Tenemos que disfrutarlo”, dijo otro joven.Kevin, otro paranaense, mencionó que el viaje se hizo largo, pero fue “espectacular”. “Queríamos llegar a conocer la ciudad”.Sobre el partido, señaló que “va a ser una locura, pero vamos hacer todo para alentar a Patrón. Vamos a ganar con gol de Estigarribia”.Janet y Magalí, dos amigas que llegaron a estadio, comentaron que “Patronato va a ganar, obvio”. “Es lo más lindo que nos pasó en la vida”.Un grupo de amigos del barrio Paraná XX, viajaron a Patronato en auto particular. “Vinimos para ganar y para viajar a Mendoza a ver la final. Hoyganamos 4 a 1”.Un joven de Salta, llegó a San Juan para alentar a Patronato. “Tengo amigos en el equipo porque jugué en las inferiores. Es un plantel que contagia”.La apertura de las puertas para el ingreso del público fue a las 19, el público Xeneize se ubicó en la popular norte y platea este. En tanto, los hinchas de Patronato se ubicaron en la popular sur.