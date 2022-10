Cáncer de mama: “La detección precoz permite curar hasta el 90 % de los casos”

Octubre es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama y el Hospital San Martín de Paraná, desarrolla una campaña de concientización para la realización de controles mamarios y la detección precoz de tumores.Al respecto, la médica. Graciela López de Degani, comunicó a Elonce que atendieron unas 70 pacientes en una semana y dos días, y de esa cantidad, “unas 63 se realizaron mamografías”“Es importante que el cáncer se detecte de manera precoz”, destacó al agregar que “el examen palpable sirve, pero no alcanza porque es necesario encontrarlos en instancias preclínicas cuando no son palpables”“La incidencia del cáncer de mama no se disminuye, ya que es multicausal, solo se puede frenar la evolución de la enfermedad y es con controles”, sostuvo López de Degani al señalar que “el 90% de las mujeres se curan cuando se detecta el tumor de manera precoz, pero lamentablemente la tasa de mortalidad nos indica que no se actúa precozmente”.Destacó que “la mayor incidencia se da en mujeres entre 50 y 60 años y también hay mujeres que poseen antecedentes en la enfermedad y representan un 10 por ciento, es por ello que se le tienen que hacer estudios especiales”