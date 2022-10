Bono de ANSES: “Del total de concurrentes, un 20% cumple con los requisitos”

No podrán inscribirse para el bono quienes perciban

Desde el lunes más de medio millón de personas se inscribieron durante para acceder al bono de $45.000 correspondientes al Refuerzo Alimentario para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad con ningún tipo de ingresos ni asistencia del Estado, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las largas filas en el comienzo de la inscripción, significaron también una cantidad considerable de interesados que no terminarán siendo beneficiarios dados los estrictos requisitos que hay que cumplir.En Paraná "durante el primer día se atendió el mayor número de gente, y luego fue disminuyendo", indicó el director de la UDAI de Anses, Pablo Clementi, a Elonce al resaltar que en promedio concurrieron unas 200 personas por día y "solo un 20 por ciento cumplieron con los requisitos y fueron registradas"."Muchas vinieron a interiorizarse sobre los requisitos que deben cumplir para poder acceder al beneficio", señalóLos requisitos para acceder al Refuerzo serán tener entre 18 y 64 años no contar con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y no encontrarse percibiendo Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales), Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social, Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) ni tener hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.Clementi dejó en claro que si padres reciben la asignación universal por sus hijos , ninguno de los dos puede inscribirse al nuevo plan, "porque ya reciben una asistencia del estado""Se trata de un universo más reducido que el del IFE porque es para personas que no reciban ningún subsidio del Estado"Al consultarle sobre las personas en situación de calle, señaló que trabajan con un relevamiento obtenido a partir de los datos de la Municipalidad.