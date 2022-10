Temporal en Seguí: hubo fuertes ráfagas de vientos y "poca caída de granizo"

Sociedad El temporal causó destrozos y voladuras de techos en localidad de Paraná Campaña

El viento golpeó con fuerza esta madrugada en la localidad de Seguí: hubo voladuras de techos, cortes de luz y caída de árboles en Seguí; el fenómeno meteorológico también ocasionó destrozos en las torres de iluminación de la cancha de Cañadita Central en esa localidad de Paraná Campaña.el intendente de Seguí, Gerardo Heberlein.El presidente municipal destacó que no hubo personas lesionadas ni familias evacuadas. “Solo fueron vientos con destrozos”, evaluó e informó que trabaja con los equipos de Desarrollo Social y de Obras Públicas para asistir a las familias afectadas.De hecho, Heberlein mencionó que instruyó a personal municipal “para acompañar a los vecinos afectados en la evaluación de los daños, pero hasta el momento los informes son positivos”. “Gracias a Dios no será más que cambiar alguna chapa o acompañar a un vecino para que pueda recomponer su estructura”, acotó al respecto.“La lluvia fue muy copiosa e intensa en un lapso de tiempo importante”, resaltó Heberlein.En la oportunidad, refirió que hubo “poca caída de granizo que no ocasionó daños”. “Fue una suerte porque las piedras, no solo generan daños en las propiedades, sino también, por la íntima relación con el sector agropecuario, sabemos del alto impacto productivo y económico que tiene en la región cualquiera de estos eventos meteorológicos”, sostuvo.