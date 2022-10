Repudiable pintada contra la incorporación de mujeres en escuela técnica

"No queremos pu. . . en el Torres", dice la pintada que alguien realizó en la vía pública de Santa Elena, a cuatro cuadras de la Escuela Técnica D-67 Fernando Torres Vilches.



Apareció el miércoles 19 de octubre, según contaron integrantes de un grupo de jóvenes que al ver el texto discriminatorio, lo taparon con una pegatina que pide: "Igualdad de derechos". "Nosotros somos varios, ya de nivel terciario, que venimos haciendo pegatinas por toda la ciudad cuando tenemos la noche libre, y elaborando folletos para informar que está abierta la preinscripción de mujeres al Torres. Nos avisaron de esa pintada y pasamos por ahí para corroborar que estuviera, y ahí estaba sobre un poste de luz, así que le sacamos fotos", dijo una de ellas.



Otra de las jóvenes, completó: "Estaba escrito con fibrón. No sabemos quién lo hizo. Lo tapamos porque era ofensivo". El objetivo de este grupo es que "desde el arte, se pueda visibilizar esta situación, que la sociedad de Santa Elena se entere lo que está pasando", indicó.



"Lo que tienen las pegatinas y el arte en la calle en general, es que llegan a otras personas que no circulan en los lugares donde se exhibe normalmente el arte, como por ejemplo los museos, y por eso usamos esta herramienta para reclamar algo que nos parece justo. Luego se dio que algunas personas lo compartieron en fotos de Instagram, y eso da llegada a otro público, lo que está buenísimo porque llega incluso afuera de Santa Elena", manifestó una de las jóvenes a La Sexta.



Consultadas acerca de por qué el grupo actúa desde el anonimato, indicaron que en la ciudad "es evidente el odio que se está generando con esta propuesta, el rechazo de parte de las personas que no quieren que entren mujeres al Torres Vilches", por lo que "identificarnos sería exponernos mucho". "Desde el anonimato nadie sabe quiénes ni cuántos somos. Aparte, lo importante no es que se sepa quiénes somos; lo importante es que se difunda el mensaje y presionar para que el colegio sea 'mixto ya'", explicaron a La Sexta, parafraseando otro de los slogans que difunden.



Finalmente, ante algunas críticas, pidieron realizar una aclaración: "Lo que hacemos son pegatinas, porque hemos visto mucha gente quejándose de que ensuciamos la ciudad y de que no hay que pintar carteles, pero en realidad es papel que pegamos con engrudo; nuestras pegatinas se pueden retirar fácilmente con agua".



El rector de la Escuela Técnica Fernando Torres Vilches, Leonardo Weinzettel, explicó: "Ya que nuestro colegio pertenece al Arzobispado [de Paraná], el apoderado legal es quien debe dar la respuesta en nombre de la institución".



Por su parte, el apoderado legal del establecimiento educativo cristiano, Adrián Godoy, dijo desconocer la existencia de una pintada misógina y confirmó que se encuentra abierta una preinscripción para mujeres. "En el colegio estaban preocupados por los carteles del 'Torres mixto ya' y demás, a lo cual les dije: 'No hay que tener miedo, es lo más normal del mundo que vengan las chicas a la escuela', esa fue mi respuesta. Lo único que sí les pedí fue que primero, quería tener la disposición administrativa antes de dar el comunicado oficial del inicio de la inscripción; pero mientras tanto hay una preincripción, para saber qué panorama tenemos"