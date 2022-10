El 34.9% de niños completó las dosis adicionales de triple viral e IPV

La vacuna triple viral e inactivada poliomielítica (IPV) fue recibida por el 34,9% de los niños de entre 13 meses y 4 años desde el 1 de octubre, fecha en que se inició la campaña del Ministerio de Salud de la Nación, la cual se extenderá hasta el 13 de noviembre informó la cartera sanitaria.



Un total de 810.294 niños recibieron la vacuna y todavía restan aplicarse 1.512.396 vacunas para alcanzar el total de la población objetivo del plan nacional de seguimiento obligatorio y gratuito.



Según el informe emitido por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles el mayor porcentaje de cobertura se da entre las chicas y chicos de 4 años con el 38%, la de 13 a 23 meses es del 31,1%, la de 2 años asciende a 33,1% y en la de 3 años llega al 36%



En todo el país, hay nueve provincias que en estas cuatro semanas ya vacunaron a más de la mitad de la población objetivo.



La jurisdicción que presenta el mayor avance es Jujuy, con el 73,1% de cobertura (28.648 vacunados). le siguen La Rioja, con el 63,7% (12.816), Santiago del Estero con 60,6% (37.125), Salta con 60,5% (53.557), San Juan con 56,7% (26.663), Río Negro con 55,7% (19.351), Neuquén con 51,1% (17.730), Tucumán con 51% (47.853) y Misiones con 50,1% (44.318).



La campaña se extenderá hasta el 13 de noviembre en todo el país con el propósito de mantener la eliminación lograda en el país de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis y controlar la parotiditis.



El Ministerio de Salud detalló que estas campañas de seguimiento "se realizan cada cuatro años con el fin de asegurar lograr altos porcentajes de cobertura en todas las provincias y departamentos de manera homogénea".



En esta oportunidad se efectúa con la aplicación de dosis adicionales al esquema nacional de la vacuna triple viral (SRP) y de la vacuna inactivada antipoliomielítica (IPV), propios del calendario nacional de vacunación.



Desde la última campaña realizada en 2018 se acumularon 713.000 niñas y niños, de 1 a 4 años, susceptibles.



"Esto indica la necesidad de realizar una nueva campaña para brindar una segunda oportunidad a la población que no tuvo acceso a la vacunación o no tuvo respuesta inmune a la dosis aplicada", precisó la cartera.



La campaña se hace en un contexto "en el que es necesario desarrollar acciones para sostener la eliminación de enfermedades como el sarampión".



El último brote de esta enfermedad registrado en el país fue el más importante tras lograr la eliminación, y se extendió por siete meses, desde agosto de 2019 a marzo 2020, período en el que causó 179 casos y una muerte.



En cuanto a la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, si bien en Argentina no se reportan casos autóctonos desde el año 2009, cuando una persona embarazada susceptible expuesta al virus de la rubéola padece la enfermedad durante el primer trimestre del embarazo, se produce infección fetal y síndrome de rubéola congénita en el 90 por ciento de los casos.



El síndrome de rubéola congénita produce muertes fetales y neonatales y graves malformaciones en el recién nacido, causando sordera, ceguera y cardiopatías congénitas estructurales y no estructurales, así como graves trastornos de aparición tardía como diabetes o discapacidad intelectual entre otros.



Por otra parte, en los últimos años se han registrado brotes de paperas en el país. Se trata de una enfermedad inmunoprevenible que afecta tanto a niños como adultos, sin tratamiento específico, que provoca gran ausentismo escolar y laboral y puede causar en sus formas más graves meningitis y orquiepididimitis, pudiendo en este último caso conducir a la esterilidad permanente.



La estrategia para la Fase Final de la Erradicación de la Poliomielitis 2019-2023 refleja la urgencia de erradicarla al haber sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional en 2014.



"Además, la existencia de poliomielitis salvaje en distintos países del mundo hace que todos estén en riesgo de reintroducción ya que es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis y puede causar parálisis permanente", sostuvo el Ministerio de Salud.