Así se ve el eclipse solar de Berlín en este momento. pic.twitter.com/FTR8W56Du7 — Wolf (@primeradefensa) October 25, 2022

Un evento especial ocupó la mañana de buena parte del mundo: un eclipse solar parcial, algo que no volverá a ocurrir en lo que resta del año. El fenómeno, en el que la Luna se interpuso entre el astro luminoso y nuestro planeta, no fue visible en la Argentina. Aunque fue de baja intensidad, dejó algunas imágenes de belleza astronómica.Durante el año 2022 hubo diversos eclipses que pudieron apreciarse desde la Argentina: el 30 de abril hubo un eclipse parcial de Sol, mientras que entre el 15 y el 16 de mayo el astro recubierto fue la Luna. Luego del evento de este martes 25 de octubre, solo queda una cita astronómica en el calendario cuando, entre la noche del 7 de noviembre y la madrugada del 8, ocurra un eclipse lunar total. De todas formas, en nuestro país otra vez nos quedamos con las ganas y solo fue visible desde el extremo oeste de América del Norte, el Océano Pacífico y partes de Asia.En este caso, el Sol, la Luna nueva y la Tierra, se situarán sobre una misma línea. Puesto que se trata de un eclipse parcial, la alineación no será perfecta y solo quedará eclipsada una porción del astro rey.La duración del eclipse es muy escasa, y se pudo apreciar durante 60 minutos. Este aspecto es lo que hace que dicho eclipse solar sea conocido por el término de ‘parcial’.Este eclipse de Sol proyectó su mayor sombra (umbra) sobre Rusia, Kazakstán, parte de Mongolia, y Asia Central que irá disminuyendo hasta tocar África y Europa Central.Fue un eclipse parcial de Sol y ocurrió a las 10: 48 (TU), es decir, a las 7:48 en Argentina; 5:48 en Perú, Ecuador, México y Colombia; 6:48 en Venezuela; 13:48 en España; y a las 6.48 en Nueva York y Miami.