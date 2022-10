Comenzó la adjudicación de 4000 cargos docentes en Entre Ríos: el cronograma

El Consejo General de Educación (CGE) inició el cronograma de concursos departamentales de titularización de cargos en la Educación Inicial y Educación Primaria con sus modalidades y áreas.



Comenzaron este lunes en Gualeguay y finalizarán el 7 de diciembre en Villaguay con la adjudicación de más de cuatro mil cargos vacantes.



El titular de la cartera educativa, Martín Müller detalló “hoy se ve la ansiedad, los nervios, la alegría de nuestros docentes. Es muy importante, tener la tan ansiada estabilidad laboral, esto habla de una decisión política muy importante de nuestro gobernador”.



“Así como titularizar más de 70 mil horas cátedra en Nivel Secundario, hoy se concursan más de cuatro mil cargos. Esto es central en nuestro plan educativo donde queremos construir una nueva escuela en la cual los docentes tengan pertenencia institucional, que puedan proyectar y construir en conjunto un proyecto institucional en la escuela y dar lugar a una mejor educación”, precisó el funcionario.



La presidenta de Jurado de Concursos del CGE, Rita Nievas aseguró “es un concurso donde tenemos cargos para poder concursar en la provincia en la Educación Inicial y Educación Primaria con sus modalidades y áreas”.



Más adelante, Nievas indicó “el concurso tiene una impronta muy particular. Fue una inscripción que se realizó en 2018 y en 2020 se hizo una actualización del listado con todo lo que es concepto, servicio y jerarquía para todos los docentes que estaban incorporados para comenzar a concursar y para los que van a hacer su ingreso a la docencia”.



En otra línea, la funcionaria destacó “es un trabajo que se viene haciendo con mucha responsabilidad y compromiso y con todo el cuerpo colegiado de Jurado de Concursos” y añadió “este concurso masivo es importante porque estamos dando respuesta al pedido de nuestro gobernador Gustavo Bordet y al presidente del CGE, Martín Müller porque estamos haciendo la titularización docente que es la impronta de la política educativa de esta gestión”.



Por su parte, la directora departamental de Gualeguay, Liliana Monti celebró “estoy muy emocionada por este día y esta iniciativa. Quiero destacar el esfuerzo que hizo el CGE porque este no es un hecho aislado, es un proceso que se viene llevando a cabo a través del pase a planta permanente de administrativos, de auxiliares de educación, de la titularización de docentes de Nivel Secundario, de asesores pedagógicos. Esto da cuenta del compromiso de nuestro gobierno provincial al garantizar la estabilidad laboral y el acceso en la carrera docente”.



Los gremios docentes acompañaron la instancia y compartieron su alegría. La vocal gremial, Susana Cogno destacó “hemos trabajado mucho para llegar a este momento. Acá se da una conjunción, la decisión política va acompañada de la decisión de los trabajadores para llevar adelante este maravilloso acto público. Pocas veces y en pocos lugares se tiene la gran decisión política de llevar adelante estos concursos públicos donde lo que se muestra es la estabilidad laboral en la carrera docente”.



Del mismo modo, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani hizo hincapié en la magnitud histórica del concurso “más de cuatro mil compañeros van a lograr la estabilidad laboral. Estos son días de alegría y construcción de derecho. Quiero reconocer el enorme trabajo de todos, una articulación entre los representantes de los docentes y los representantes del gobierno provincial, en el ámbito del CGE y todas las direcciones departamentales”.



Del acto central participaron el presidente del CGE, Martín Müller; la vocal, Griselda Di Lello; la vocal gremial, Susana Cogno, la presidenta de Jurado de Concursos, Rita Nievas; el cuerpo de vocales de Jurado de Concurso; equipos técnicos; supervisores y representantes de los gremios docentes y docentes de todo el departamento Gualeguay.



Las y los docentes que adjudiquen tomarán posesión del nuevo cargo en el inicio del año escolar 2023, medida determinada por el CGE para no entorpecer la finalización del ciclo lectivo actual. Cronograma y cargos

24 y 25 de octubre: Gualeguay (198 cargos)



26 y 27 de octubre: Gualeguaychú (257)



28 de octubre: Islas del Ibicuy (70)



31 de octubre al 4 de noviembre: Concordia (542)



9 al 11 y 14 al 18 de noviembre: Paraná (965)



18 de noviembre: Feliciano (72)



22 y 23 de noviembre: Federación (223)



23 de noviembre: Tala (112)



24 de noviembre: Federal (93) y Nogoyá (128)



25 de noviembre: San Salvador (66) y Victoria (121)



28, 29 y 30 de noviembre: Uruguay (295)



29 y 30 de noviembre: La Paz (271)



1 y 2 de diciembre: Colón (228)



5 de diciembre: Diamante (137)



6 y 7 de diciembre: Villaguay (195)



Los actos concursales estarán a cargo de Jurado de Concursos. El lugar y horario de cada uno serán informados por cada Dirección Departamental de Escuelas.