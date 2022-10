Quiénes deben recibir las dosis adicionales contra poliomielitis

Argentina no registra casos de poliomielitis desde hace 38 años y “hasta el 13 de noviembre las niñas y niños de 13 meses a 4 años deben recibir las dosis adicionales de la vacuna para prevenirla”, destacó hoy el Ministerio de Salud al conmemorarse el Día Mundial contra esa enfermedad.



La poliomielitis es una enfermedad "muy transmisible causada por el virus polio, que puede ser grave y afecta con mayor frecuencia a lactantes y niños y niñas menores de 5 años", recordó la cartera sanitaria a través de su página oficial.



La transmisión se realiza principalmente por el consumo de sustancias contaminadas con el virus (que se encuentra en la materia fecal) y por contacto directo con personas que pueden contagiar la enfermedad.



Si bien algunos casos son leves, la enfermedad puede provocar situaciones de mayor gravedad y hasta causar discapacidades físicas permanentes.



Al conmemorarse hoy el Día Mundial contra la enfermedad, el Ministerio de Salud resaltó en sus redes sociales que "desde 1984 no hay casos de Poliomielitis en Argentina".



También remarcó que "hasta el 13 de noviembre todas las niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive deben recibir las dosis adicionales de la Campaña Nacional de Vacunación" y aclaró que pueden acercarse a cualquier vacunatorio sin necesidad de orden médica.



La Región de las Américas se declaró libre de poliomielitis en 1994, aunque el Ministerio de Salud indicó que "la amenaza continúa" porque "a pesar de los esfuerzos para su erradicación, al momento, en algunos países de Asia, sigue habiendo niños con parálisis permanente debido a este virus".



La poliomielitis no tiene tratamiento, pero existen vacunas "seguras y eficaces" para su prevención.



"Argentina ha avanzado en el reemplazo de la vacuna OPV o Sabín bivalente por la vacuna IPV o Salk ya que es un paso necesario en el camino hacia la erradicación de la polio. Por eso, a partir de junio de 2020, el esquema de vacunación contra la poliomielitis se realiza completamente con la vacuna inactivada (IPV-Salk), consta de un esquema primario de 3 dosis: a los 2, 4 y 6 meses de edad y un único refuerzo al ingreso escolar", según informó la cartera sanitaria.



El calendario de vacunación contra esta enfermedad incluye: 1era dosis a los 2 meses de vida; 2da dosis a los 4 meses; 3era dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 5 años (edad de ingreso a la escuela primaria).